Saltillo en el top 6 de ciudades con mayor incremento en muertes por siniestros viales

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Saltillo
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    Saltillo en el top 6 de ciudades con mayor incremento en muertes por siniestros viales
    La ciudad es uno de las localidades con mayor incremento en los últimos cinco años. Archivo

El incremento fue mayor que en otras ciudades de más población como Ciudad de México, Monterrey, Tijuana o Guadalajara

Saltillo se ubicó en la sexta posición entre las ciudades del país con mayor incremento en muertes derivadas de accidentes viales.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2020 y 2025 la ciudad registró un aumento del 46 por ciento en este tipo de casos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-incrementan-en-2026-muertos-y-lesionados-en-accidentes-de-transito-KH19965438

Las cifras oficiales muestran que Saltillo pasó de 35 homicidios culposos por accidentes de tránsito —término utilizado por la dependencia— en 2020 a 51 en 2025.

La comparación se realizó con los municipios más poblados de las 20 zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

$!Saltillo en el top 6 de ciudades con mayor incremento en muertes por siniestros viales

La lista es encabezada por Puebla, con un incremento del 363 por ciento, al pasar de 30 a 139 homicidios. Le siguen Mérida, con 143 por ciento; Cancún, con 133; Chihuahua, con 100; y Cuernavaca, con 88 por ciento.

Todas estas ciudades registraron un crecimiento mayor que Saltillo, mientras que la capital de Coahuila superó a otras urbes como Guadalajara (Zapopan), Tijuana, Monterrey y la Ciudad de México (Iztapalapa).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/suma-saltillo-65-accidentes-ligados-a-consumo-de-alcohol-con-heridos-o-fallecidos-en-el-ultimo-ano-MO20591836

Por ejemplo, en Guadalajara (Zapopan) el incremento fue de 30 por ciento; en Iztapalapa, de 11 por ciento; mientras que en Tijuana los homicidios culposos por accidentes de tránsito disminuyeron 15 por ciento y en Monterrey la reducción fue de 18 por ciento.

La mayor disminución en este tipo de homicidios se registró en Hermosillo, con una reducción del 67 por ciento, seguido de León, con 63 por ciento, y San Luis Potosí, con 38 por ciento.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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