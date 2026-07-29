$!Saltillo en el top 6 de ciudades con mayor incremento en muertes por siniestros viales

Saltillo se ubicó en la sexta posición entre las ciudades del país con mayor incremento en muertes derivadas de accidentes viales. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2020 y 2025 la ciudad registró un aumento del 46 por ciento en este tipo de casos.

Las cifras oficiales muestran que Saltillo pasó de 35 homicidios culposos por accidentes de tránsito —término utilizado por la dependencia— en 2020 a 51 en 2025. La comparación se realizó con los municipios más poblados de las 20 zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La lista es encabezada por Puebla, con un incremento del 363 por ciento, al pasar de 30 a 139 homicidios. Le siguen Mérida, con 143 por ciento; Cancún, con 133; Chihuahua, con 100; y Cuernavaca, con 88 por ciento. Todas estas ciudades registraron un crecimiento mayor que Saltillo, mientras que la capital de Coahuila superó a otras urbes como Guadalajara (Zapopan), Tijuana, Monterrey y la Ciudad de México (Iztapalapa).

Por ejemplo, en Guadalajara (Zapopan) el incremento fue de 30 por ciento; en Iztapalapa, de 11 por ciento; mientras que en Tijuana los homicidios culposos por accidentes de tránsito disminuyeron 15 por ciento y en Monterrey la reducción fue de 18 por ciento. La mayor disminución en este tipo de homicidios se registró en Hermosillo, con una reducción del 67 por ciento, seguido de León, con 63 por ciento, y San Luis Potosí, con 38 por ciento.

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