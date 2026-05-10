Suma Saltillo 65 accidentes ligados a consumo de alcohol con heridos o fallecidos en el último año

Durante el último año, la zona metropolitana de Saltillo suma 65 siniestros que derivaron en personas fallecidas o heridas en los que se vio involucrado el consumo de alcohol. Registros de VANGUARDIA mostraron que de mayo del año pasado a la fecha, se han presentado en la ciudad 55 siniestros que derivaron en personas lesionadas por 10 en los que hubo personas muertas.

El más reciente se dio la madrugada de este sábado cuando un automovilista en presunto estado de ebriedad cayó de un puente sobre el bulevar Fundadores al oriente de la ciudad. El conductor identificado como Jonatan Uziel perdió el control del volante e impactó con las barreras divisorias del puente cayendo sobre los camellones del mismo. Falleció después del siniestro en la Clínica 2 del IMSS tras ser trasladado por paramédicos.

Los registros de este medio indican que el año pasado se presentaron 42 siniestros automovilísticos con alcohol de por medio que tuvieron personas lesionadas como consecuencia por 13 en este año. En el caso de aquellos que registraron personas muertas, se acumularon siete de mayo a diciembre del 2025 por otros tres este año, incluyendo el de este sábado por la madrugada.

El primero se presentó el primero de enero cuando un conductor identificado como Jesús Adrián “N” volcó en Ramos Arizpe antes de incorporarse a la carretera Saltillo-Monterrey. Al interior y al exterior del vehículo compacto se encontraron envases de cerveza. El otro caso se presentó en el mes de marzo cuando un joven de 19 años falleció tras chocar en la carretera a Monclova a la altura del entronque a Paredón.

Publicidad

Temas

Accidentes A20

Localizaciones

Saltillo

