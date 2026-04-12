Coahuila: Incrementan en 2026 muertos y lesionados en accidentes de tránsito

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Coahuila
/ 12 abril 2026
    Coahuila: Incrementan en 2026 muertos y lesionados en accidentes de tránsito
    Las estadísticas del primer bimestre de 2026 representan un incremento respecto a las de 2025. ARCHIVO
Armando Ríos
por Armando Ríos

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Entre enero y febrero de 2026, en territorio coahuilense registraron percances viales que dejaron un saldo de 37 fallecidos y 299 lesionados

En el arranque de 2026 se registró un incremento en las muertes y lesiones derivadas de accidentes de tránsito en Coahuila.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), entre enero y febrero de este año, autoridades de Coahuila reportaron 26 casos de homicidio culposo y 219 casos de lesiones culposas en percances viales.

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Los casos están contenidos en las investigaciones que inician las agencias del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en los casos en los que hay indicios para abrir procesos penales.

La cifra de fallecimientos en el primer bimestre de 2026 equivale a un aumento de 44 por ciento, en comparación con el mismo periodo, pero de 2025, cuando hubo 18 casos. En cuanto a las lesiones, entre enero y febrero del año pasado fueron 186 casos, por lo que el incremento fue de 18 por ciento.

Los fallecimientos en accidentes de tránsito representan un 55 por ciento de las investigaciones que inicia la autoridad por homicidio en territorio coahuilense, incluyendo aquellos dolosos. En tanto, en el rubro de lesiones, donde se toman en cuenta también las dolosas, las originadas en percances viales acaparan un cuarto de las indagatorias.

Pese a que la estadística habla de 26 casos de homicidio culposo en el primer bimestre de 2026, los propios registros del SESNSP señala que en ese periodo hubo 37 víctimas, es decir, al menos en alguno de los accidentes hubo más de un fallecido.

De la misma forma, en el caso de las lesiones, de los 219 casos contabilizados se desprendieron 299 víctimas.

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Armando Ríos

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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