Saltillo entrega ‘Apoyos de Corazón’ a 3 mil 800 personas vulnerables

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Saltillo entrega ‘Apoyos de Corazón’ a 3 mil 800 personas vulnerables
    El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la entrega de “Apoyos de Corazón” a más de 3 mil personas de sectores vulnerables de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

El programa “Apoyos de Corazón” benefició a 3 mil 800 personas vulnerables de Saltillo con recursos por 15 millones de pesos, a través de acciones coordinadas entre el DIF municipal, el Gobierno del Estado y organizaciones aliadas

Como parte de las acciones municipales en beneficio directo de la población más vulnerable, el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, encabezaron la tercera entrega del año del programa “Apoyos de Corazón”. Este programa beneficia a 3 mil 800 personas de los sectores más necesitados de la ciudad.

$!El evento contó con la presencia de autoridades municipales y del DIF Saltillo, quienes destacaron la coordinación con el gobierno estatal y organizaciones aliadas para reforzar las acciones de apoyo social.
El evento contó con la presencia de autoridades municipales y del DIF Saltillo, quienes destacaron la coordinación con el gobierno estatal y organizaciones aliadas para reforzar las acciones de apoyo social. FOTO: CORTESÍA

Durante el evento, Díaz González destacó la coordinación con el Gobierno del Estado, el DIF Coahuila e Inspira para hacer posible este tipo de apoyos. “Todos los programas, todas las acciones y obras que realizamos en esta administración municipal están encaminadas a tener una mejor comunidad, a mejorar la calidad de vida de nuestra gente y hacer de Saltillo una mejor ciudad”, señaló el Presidente Municipal.

El alcalde indicó que para esta entrega se destinan 15 millones de pesos, recursos que se distribuyen entre personas de las direcciones de Fortalecimiento Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores. Por su parte, Luly López Naranjo reconoció la labor del DIF Saltillo y reiteró que el programa “Apoyos de Corazón” es solo una de las múltiples acciones implementadas a favor de quienes más lo necesitan, entre ellas Apoyos Alimenticios, Amor en Movimiento, entrega de aparatos ortopédicos, cirugías de cataratas y de labio y paladar hendido.

$!Daniel Mandujano Quiroz, beneficiario del programa, expresó su agradecimiento al recibir los apoyos que le permiten cubrir necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.
Daniel Mandujano Quiroz, beneficiario del programa, expresó su agradecimiento al recibir los apoyos que le permiten cubrir necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. FOTO: CORTESÍA

En representación de los beneficiarios, Daniel Mandujano Quiroz expresó su agradecimiento: “Le doy gracias al alcalde Javier Díaz González y a Luly López Naranjo por este apoyo, con su ayuda nos sentimos respaldados y queridos”. También estuvieron presentes el director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala; la directora de Programas Sociales, Ana Lucía Morales Flores; y el director de Fortalecimiento Social, Alfonso Figueroa Vicuña.

