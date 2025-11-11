Saltillo entrega ‘Apoyos de Corazón’ a 3 mil 800 personas vulnerables

Como parte de las acciones municipales en beneficio directo de la población más vulnerable, el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, encabezaron la tercera entrega del año del programa “Apoyos de Corazón”. Este programa beneficia a 3 mil 800 personas de los sectores más necesitados de la ciudad. TE PUEDE INTERESAR: Un año después de la explosión, joven de Saltillo narra su lucha por sobrevivir

Durante el evento, Díaz González destacó la coordinación con el Gobierno del Estado, el DIF Coahuila e Inspira para hacer posible este tipo de apoyos. “Todos los programas, todas las acciones y obras que realizamos en esta administración municipal están encaminadas a tener una mejor comunidad, a mejorar la calidad de vida de nuestra gente y hacer de Saltillo una mejor ciudad”, señaló el Presidente Municipal. El alcalde indicó que para esta entrega se destinan 15 millones de pesos, recursos que se distribuyen entre personas de las direcciones de Fortalecimiento Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores. Por su parte, Luly López Naranjo reconoció la labor del DIF Saltillo y reiteró que el programa “Apoyos de Corazón” es solo una de las múltiples acciones implementadas a favor de quienes más lo necesitan, entre ellas Apoyos Alimenticios, Amor en Movimiento, entrega de aparatos ortopédicos, cirugías de cataratas y de labio y paladar hendido.