Un año después de la explosión, joven de Saltillo narra su lucha por sobrevivir

Han pasado más de 16 meses desde aquella mañana del 5 de julio de 2024, cuando una explosión por acumulación de gas sacudió al suroriente de Saltillo. El estruendo se escuchó a varias cuadras a la redonda: un puesto de carnitas en el bulevar Otilio González y calle 19 se convirtió en el epicentro de un siniestro que dejó una persona muerta y cinco más gravemente lesionadas.

Entre las víctimas estaba Laura Iracheta, una joven saltillense que, desde entonces, ha librado una batalla diaria por su vida y su recuperación. Hoy, a más de un año del accidente, comparte en redes sociales su historia de resiliencia, fe y aprendizaje, que ha conmovido a miles de personas dentro y fuera de Coahuila.

“NUNCA IMAGINÉ QUE FUERA A PASARNOS A NOSOTROS”

En su publicación, que rápidamente se viralizó, Laura rememora los segundos que cambiaron su vida: “Soy de Saltillo, Coahuila, y mi accidente fue el 5 de julio del 2024 en nuestro negocio familiar, un puesto de carnitas, por un flamazo de gas que duró nueve segundos aproximadamente... sí, nueve segundos que cambiaron mi vida. Qué loco, ¿no? Como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera”.

La joven recuerda cómo el fuego se propagó de manera instantánea, alcanzando las estructuras del local y a quienes se encontraban cerca del tanque de gas. “Tengámosle respeto al fuego, la electricidad, las sustancias inflamables. Lo tenemos tan normalizado que no medimos la magnitud del daño que pueden causar si no se manipulan con precaución”, advierte en su mensaje.