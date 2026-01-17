Saltillo: fatal accidente en Nuevo Mirasierra cobra la vida de un motociclista

/ 17 enero 2026
    Saltillo: fatal accidente en Nuevo Mirasierra cobra la vida de un motociclista
    El cuerpo fue trasladado al Semefo para la práctica de la necropsia de ley. FOTO: CORTESÍA

Un hombre de 31 años perdió la vida la madrugada de este sábado tras un accidente vial en el bulevar Cedros, al oriente de Saltillo; autoridades investigan las causas del percance

Un hombre perdió la vida la madrugada de este sábado tras un accidente vial ocurrido en el bulevar Cedros, en su cruce con la prolongación Cipreses, en la colonia Nuevo Mirasierra, al oriente de Saltillo.

El siniestro fue reportado a las autoridades alrededor de las 2:30 horas, por lo que acudieron elementos de la Policía de Tránsito Municipal, quienes localizaron a una persona tendida sobre el camellón central del bulevar Cedros, motivo por el cual solicitaron una ambulancia a través del número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron el fallecimiento del hombre, quien fue identificado como Jeremías Pablo Pablo, de 31 años de edad, con domicilio en la calle Santa Cecilia número 358, en la colonia Santa Bárbara.

La víctima presentaba escoriaciones en el rostro y vestía pantalón de mezclilla azul, playera negra, chamarra azul marino y calzado de seguridad color café oscuro, características que permitieron su identificación.

En el sitio fue localizada una huella de neumático, así como una luminaria metálica contra la cual presuntamente se proyectó la motocicleta. Entre sus pertenencias se encontró una mochila color azul y un casco.

La motocicleta, una Italika RC250 con placas 28JFG3, quedó bajo resguardo de la Policía de Tránsito Municipal, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Tras realizar las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se le practicó la necropsia de ley para establecer las causas del fallecimiento y posteriormente dar aviso a los familiares para la entrega del cuerpo y la realización de los servicios funerarios.

