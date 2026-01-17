Localizan auto y conductor que arrolló a niño al sur de Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ya fue localizado el automovilista presuntamente responsable del atropellamiento de un menor ocurrido en la colonia La Madrid, al sur de Saltillo, luego de que el conductor se retirara del lugar sin prestar auxilio a la víctima.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron sobre la calle Pablo Neruda, donde un niño fue embestido por un vehículo Jetta color blanco mientras cruzaba la vialidad acompañado de su madre, de cuya mano se soltó de manera repentina.

Tras el impacto, el conductor abandonó el sitio, lo que derivó en un operativo de búsqueda por parte de las autoridades municipales, apoyado también por reportes ciudadanos y material difundido en redes sociales.

SE ENCONTRABA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO

La Comisaría detalló que tanto la unidad como la persona que la conducía fueron ubicadas posteriormente en la colonia Miguel Hidalgo, donde quedaron aseguradas y a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

El caso cobró notoriedad pública desde el viernes, cuando a través de redes sociales se difundió un video y testimonios sobre un atropellamiento ocurrido frente a la escuela primaria “Francisco González Bocanegra”, ubicada en la colonia La Madrid.

Según las publicaciones, el percance ocurrió cuando el conductor de un Jetta blanco, presuntamente sin placas de circulación, no realizó el alto correspondiente y arrolló a un menor de apenas tres años de edad.

En los mensajes difundidos se señaló que el vehículo pasó por encima del brazo y la pierna izquierda del niño, además de provocarle golpes en la cabeza, lo que generó indignación entre vecinos y padres de familia de la zona.

Una usuaria identificada como “Ana Lucía” publicó un mensaje en el que recriminó al conductor por huir tras el accidente y exigió que se hiciera responsable de los daños ocasionados al menor.

De acuerdo con la versión difundida, el atropellamiento ocurrió entre las 12:15 y las 12:30 horas, cuando el niño cruzaba la calle tomado de la mano de su madre, y el conductor no respetó los bordos instalados para reducir la velocidad y permitir el paso seguro de los alumnos.