Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de abril de 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de abril de 2026
    La edición 50 del Viacrucis del Ojo de Agua reunió a cientos de fieles que caminaron hasta el Mirador en una representación marcada por reflexiones actuales y participación comunitaria.

Durante el mes se vivió una intensa actividad cultural, además de una fuerte en el ámbito deportivo y diversos eventos que marcaron sus días

FOTOGRAFÍAS: Omar Saucedo, Homero Sánchez, Francisco Muñiz y Héctor García

Saltillo vive días de intensa actividad social, cultural y deportiva. Desde la fe compartida en la edición 50 del Viacrucis del Ojo de Agua, hasta la energía musical de Chayanne, la ciudad se llena de momentos que conectan a su gente.

El deporte también cobra protagonismo con los Saraperos de Saltillo, los Acereros de Monclova y los Dinos de Saltillo, además de eventos como el Circuito Wrangler.

A la par, avanzan proyectos urbanos y de movilidad que transforman la ciudad. Esta fotogalería reúne instantes que reflejan la diversidad, dinamismo y espíritu de Saltillo.

  • $!Chayanne reconquista el corazón de las mamás de Saltillo con una noche de ritmo y nostalgia
    Chayanne reconquista el corazón de las mamás de Saltillo con una noche de ritmo y nostalgia
  • $!la Arena 8 Segundos durante la segunda etapa del Circuito Wrangler.
    la Arena 8 Segundos durante la segunda etapa del Circuito Wrangler. Omar Saucedo
  • $!Los Saraperos de Saltillo y los Acereros de Monclova volvieron al diamante
    Los Saraperos de Saltillo y los Acereros de Monclova volvieron al diamante
  • $!Un espectáculo de colores iluminó el Estadio Fco I. Madero durante la inauguración de la temporada.
    Un espectáculo de colores iluminó el Estadio Fco I. Madero durante la inauguración de la temporada.
  • $!Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de abril de 2026
  • $!Atletas del MTNT Gym competirán en eventos estatales, nacionales e internacionales de distintas disciplinas.
    Atletas del MTNT Gym competirán en eventos estatales, nacionales e internacionales de distintas disciplinas.
  • $!Dinos se enfrenta a Gallos Negros en la Semana 2 de la LFA.
    Dinos se enfrenta a Gallos Negros en la Semana 2 de la LFA.
  • $!La nueva Ruta RS-714 comenzó a operar en Saltillo.
    La nueva Ruta RS-714 comenzó a operar en Saltillo.
  • $!Construyen en el Recreativo CTM velaria para conciertos con capacidad para 6 mil personas.
    Construyen en el Recreativo CTM velaria para conciertos con capacidad para 6 mil personas.
  • $!El viacrucis viviente avanzó entre aplausos, silencio y reflexión.
    El viacrucis viviente avanzó entre aplausos, silencio y reflexión.
  • $!En el recinto ferial se llevan a cabo los trabajos para el desarrollo de Expo Coahuila.
    En el recinto ferial se llevan a cabo los trabajos para el desarrollo de Expo Coahuila.
  • $!Madre y su hijo (con discapacidad) caminan hasta dos horas para llegar a la escuela; piden mejorar calles.
    Madre y su hijo (con discapacidad) caminan hasta dos horas para llegar a la escuela; piden mejorar calles.
  • $!La Arena 8 Segundos vuelve a ser escenario de grandes eventos.
    La Arena 8 Segundos vuelve a ser escenario de grandes eventos.
  • $!Mendy López vistiendo los colores de la nave verde durante la presentación de nuevos uniformes de Saraperos de Saltillo.
    Mendy López vistiendo los colores de la nave verde durante la presentación de nuevos uniformes de Saraperos de Saltillo.
  • $!El Gobierno del Estado de Coahuila inauguró la 28 Edición de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026.
    El Gobierno del Estado de Coahuila inauguró la 28 Edición de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026.
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


fotografías
Fotogalerías

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Personal del Voluntariado realizó actividades recreativas con menores hospitalizados.

IMSS Coahuila lleva alegría y atención integral a pacientes infantiles en hospitales

La exposición de niños en redes sociales, conocida como sharenting, conlleva graves riesgos de privacidad, seguridad y salud mental al crear una huella digital permanente sin consentimiento

Coahuila: Analizará Pronnif medidas para proteger la intimidad de menores en redes sociales
Las autoridades reiteraron el llamado a productores y a la población en general para reportar de manera oportuna cualquier caso sospechoso.

Activan cerco sanitario y despliegan 15 cuadrillas en Castaños por gusano barrenador
El migrante salió de San Pedro Sula sin despedirse bien de su madre.

Caminos marcados en carne: a mitad del mundo... donde el regreso ya no existe
Película clásica

Película clásica
Torreón sin agua otra vez

Torreón sin agua otra vez
true

Rocha Moya es la gran oportunidad de Claudia Sheinbaum

Se busca enlazar al Biblioparque Sur con la Unidad Deportiva Carlos R. González, el Yaqui Heredia y el Ramón Mendoza.

Buscan no afectar ligas deportivas con Ruta Recreativa al sur de Saltillo