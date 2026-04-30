Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de abril de 2026
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Durante el mes se vivió una intensa actividad cultural, además de una fuerte en el ámbito deportivo y diversos eventos que marcaron sus días
FOTOGRAFÍAS: Omar Saucedo, Homero Sánchez, Francisco Muñiz y Héctor García
Saltillo vive días de intensa actividad social, cultural y deportiva. Desde la fe compartida en la edición 50 del Viacrucis del Ojo de Agua, hasta la energía musical de Chayanne, la ciudad se llena de momentos que conectan a su gente.
El deporte también cobra protagonismo con los Saraperos de Saltillo, los Acereros de Monclova y los Dinos de Saltillo, además de eventos como el Circuito Wrangler.
A la par, avanzan proyectos urbanos y de movilidad que transforman la ciudad. Esta fotogalería reúne instantes que reflejan la diversidad, dinamismo y espíritu de Saltillo.