Saltillo: hombre de 42 años decide salir por la puerta falsa en la Vista Hermosa
El cuerpo fue encontrado por su familia sobre una silla en la Av. Juan Navarro; la Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo al Semefo
Un hombre de 42 años perdió la vida la madrugada de este domingo tras decidir salir por la denominada puerta falsa, en un domicilio localizado en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.
El reporte fue recibido a través del Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 05:12 horas, en un inmueble ubicado sobre la avenida Juan Navarro, en el cruce con la calle 24 y José Ignacio Arizpe.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue encontrado por familiares al interior de la vivienda, postrado sobre una silla y sin aparentes signos vitales.
Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al lugar de los hechos; sin embargo, al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos de vida.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de acordonar el área a la espera de los peritos de la Fiscalía General del Estado.
Al concluir los trabajos de peritaje, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su fallecimiento.
Recuerda que si te sientes solo o tienes problemas con las adicciones, existen números donde te pueden brindar ayuda; uno de ellos es la Línea de la Vida: 800-911-2000.