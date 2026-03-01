Saltillo: hombre de 42 años decide salir por la puerta falsa en la Vista Hermosa

Un hombre de 42 años perdió la vida la madrugada de este domingo tras decidir salir por la denominada puerta falsa, en un domicilio localizado en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.

El reporte fue recibido a través del Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 05:12 horas, en un inmueble ubicado sobre la avenida Juan Navarro, en el cruce con la calle 24 y José Ignacio Arizpe.

