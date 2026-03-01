Se estrella motociclista ebrio contra poste y resulta lesionado junto a su acompañante en Saltillo

Un hombre y una mujer resultaron lesionados después de que la motocicleta en la que viajaban se impactara de manera frontal contra un poste de concreto, ubicado sobre calles de la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo. Los hechos ocurrieron en punto de las 02:35 horas cuando el motociclista, identificado como Jorge, de 40 años, transitaba en compañía de Ivonne a bordo de una motocicleta sobre el bulevar Mezquite, con dirección de sur a norte. TE PUEDE INTERESAR: Choca contra vagoneta, intenta huir y es golpeado ciudadanos en Saltillo; deja un menor herido

El conductor presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol, además de a exceso de velocidad; por lo que, al tomar una curva ubicada sobre la intersección con la calle Poleo, perdió el control del manubrio para posteriormente impactarse de manera abrupta contra un poste de concreto. Tras la colisión, ambos tripulantes del vehículo de dos ruedas terminaron sobre la carpeta asfáltica. El hombre presentó una lesión severa en la zona genital, mientras que la mujer sufrió una herida en la cabeza.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido. Paramédicos de la Cruz Roja se dirigieron al lugar señalado para valorar a los implicados. Jorge fue quien presentó la lesión más grave, al sufrir una exposición de tejido en la zona testicular, mientras que Ivonne resultó con una herida cortante en el cráneo. El masculino fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS, mientras que su acompañante fue llevada a las instalaciones de la Cruz Roja.

Finalmente, una grúa remolcó la motocicleta hacia un corralón, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.