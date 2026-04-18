Saltillo: Ignora alto y deja dos lesionados en la Guayulera

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Saltillo
/ 18 abril 2026
    Saltillo: Ignora alto y deja dos lesionados en la Guayulera
    El percance derivó en múltiples impactos que dejaron severas afectaciones en los vehículos MARTÍN ROJAS

Dos personas resultaron lesionadas tras el impacto entre tres vehículos durante la madrugada

Dos personas lesionadas y daños materiales de consideración dejó un accidente registrado en Saltillo la madrugada de este sábado en calles de la colonia Guayulera, luego de que un conductor ignorara un señalamiento de alto.

El percance ocurrió alrededor de las 00:00 horas, cuando el conductor de un Chevrolet Aveo gris circulaba hacia el poniente sobre la calle Ignacio Arriaga. Al llegar al cruce con Pedro Anaya, no respetó el alto y se incorporó sin la debida precaución.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-embisten-a-motociclista-y-huyen-LD20106409

Al hacerlo, le quitó el derecho de paso a una camioneta Chevrolet Suburban que circulaba de sur a norte, la cual, tras el impacto, se proyectó contra otra unidad que se encontraba estacionada.

Tras la colisión, el vehículo responsable fue lanzado hacia el carril contrario, donde terminó impactándose contra una jardinera.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los involucrados y trasladaron a los conductores de ambas unidades para su atención médica.

$!El conductor que ignoró el alto provocó la colisión inicial en el cruce.
El conductor que ignoró el alto provocó la colisión inicial en el cruce. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento para evitar otro percance, mientras se retiraban los vehículos dañados.

El caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, que se encargará de deslindar responsabilidades.

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