En Saltillo, embisten a motociclista y huyen

En Saltillo, un joven motociclista resultó lesionado luego de que una camioneta le quitara el derecho de paso y su conductor huyera tras el impacto, en calles de la colonia La Madrid. El accidente ocurrió alrededor de las 00:33 horas, cuando el afectado circulaba sobre el bulevar Urdiñola con dirección al norte. Al llegar al cruce con la calle Jorge Luis Borges, una camioneta Ford EcoSport roja, que se desplazaba hacia el poniente, ignoró el alto.

Esto provocó que el motociclista se estrellara contra la unidad y saliera proyectado hacia la carpeta asfáltica. Aunque portaba casco de seguridad, el joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza. El conductor de la camioneta se dio a la fuga, dejándolo tendido sobre la vialidad. Familiares del lesionado lo trasladaron por sus propios medios a un hospital. Minutos después arribó una ambulancia del SAMU, pero el joven ya había sido llevado a recibir atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance e iniciaron las investigaciones para dar con el responsable. El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales.