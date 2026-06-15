Saltillo: ebrio se estrella contra muro en el periférico LEA y termina detenido

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: ebrio se estrella contra muro en el periférico LEA y termina detenido
    Durante la intervención de las autoridades, el conductor intentó atribuir el accidente a una presunta falla mecánica; sin embargo, los oficiales detectaron que presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica. MARTÍN ROJAS

Luego de ser asegurado por los elementos de Tránsito Municipal, el conductor y la unidad fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes

Un conductor en aparente estado de ebriedad fue detenido durante la madrugada de este lunes luego de protagonizar un accidente vial sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, donde terminó impactando su vehículo contra un muro de concreto, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:40 horas, cuando el conductor de un Nissan Tsuru circulaba de sur a norte por la lateral del periférico. Al pasar el cruce con el bulevar Vicente Guerrero y tomar una curva, perdió el control del volante debido al exceso de velocidad con el que se desplazaba.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/acelerado-conductor-pierde-el-control-y-se-estrella-contra-un-arbol-en-saltillo-PJ21395479
$!El Nissan Tsuru presentó severos daños en la parte frontal después de impactarse contra un muro de concreto ubicado sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, durante un accidente registrado la madrugada de este lunes.
El Nissan Tsuru presentó severos daños en la parte frontal después de impactarse contra un muro de concreto ubicado sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, durante un accidente registrado la madrugada de este lunes. MARTÍN ROJAS

Sin posibilidad de corregir la trayectoria, la unidad se proyectó directamente contra un muro, resultando con severos daños materiales en su parte frontal.

Al arribar al lugar, elementos de Tránsito Municipal entrevistaron al conductor, un hombre de 32 años de edad, quien intentó justificar el percance argumentando que el vehículo había sufrido una falla mecánica.

$!Tras confirmar el estado inconveniente del automovilista, los agentes procedieron con su aseguramiento para ponerlo a disposición de las autoridades competentes y determinar su responsabilidad en el hecho vial.
Tras confirmar el estado inconveniente del automovilista, los agentes procedieron con su aseguramiento para ponerlo a disposición de las autoridades competentes y determinar su responsabilidad en el hecho vial. MARTÍN ROJAS

Sin embargo, durante la valoración de rutina, los oficiales detectaron que presentaba un marcado estado de ebriedad, por lo que fue asegurado de inmediato para responder por los hechos.

Finalmente, tanto el conductor como el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se realizaban los procedimientos para el deslinde de responsabilidades derivadas del accidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Madres buscadoras: ¿Tregua al dolor?
UNSPLASH

La expresión del odio: cuando la libertad se utiliza para dañar

NosotrAns: Foráneas, en resistencia y encontrándonos en Saltillo

NosotrAns: Foráneas, en resistencia y encontrándonos en Saltillo
true

Ver lo que no se ve
true

Elecciones 2026: En Coahuila no existen sorpresas, salvo una
CORTESÍA TV AZTECA/CUARTOSCURO

Morena quiere a Salinas Pliego de candidato
true

Mirador 14/06/2026
CUARTOSCURO

Pelé, Hugo, Raúl, Aguirre y la necesidad de festejar de los mexicanos...