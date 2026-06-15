Saltillo: ebrio se estrella contra muro en el periférico LEA y termina detenido

Un conductor en aparente estado de ebriedad fue detenido durante la madrugada de este lunes luego de protagonizar un accidente vial sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, donde terminó impactando su vehículo contra un muro de concreto, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:40 horas, cuando el conductor de un Nissan Tsuru circulaba de sur a norte por la lateral del periférico. Al pasar el cruce con el bulevar Vicente Guerrero y tomar una curva, perdió el control del volante debido al exceso de velocidad con el que se desplazaba.