Saltillo: ebrio se estrella contra muro en el periférico LEA y termina detenido
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Luego de ser asegurado por los elementos de Tránsito Municipal, el conductor y la unidad fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes
Un conductor en aparente estado de ebriedad fue detenido durante la madrugada de este lunes luego de protagonizar un accidente vial sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, donde terminó impactando su vehículo contra un muro de concreto, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:40 horas, cuando el conductor de un Nissan Tsuru circulaba de sur a norte por la lateral del periférico. Al pasar el cruce con el bulevar Vicente Guerrero y tomar una curva, perdió el control del volante debido al exceso de velocidad con el que se desplazaba.
Sin posibilidad de corregir la trayectoria, la unidad se proyectó directamente contra un muro, resultando con severos daños materiales en su parte frontal.
Al arribar al lugar, elementos de Tránsito Municipal entrevistaron al conductor, un hombre de 32 años de edad, quien intentó justificar el percance argumentando que el vehículo había sufrido una falla mecánica.
Sin embargo, durante la valoración de rutina, los oficiales detectaron que presentaba un marcado estado de ebriedad, por lo que fue asegurado de inmediato para responder por los hechos.
Finalmente, tanto el conductor como el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se realizaban los procedimientos para el deslinde de responsabilidades derivadas del accidente.