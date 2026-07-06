Saltillo: incendio deja sin luz los pasos inferiores de El Sarape; realizan trabajos de reparación

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    Saltillo: incendio deja sin luz los pasos inferiores de El Sarape; realizan trabajos de reparación
    La Fiscalía General del Estado investiga las causas del siniestro registrado en el cuarto de controles del Distribuidor Vial El Sarape.

Las labores de reparación en los túneles de El Sarape continuarán hasta este martes, mientras autoridades piden a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona

El Gobierno Municipal mantiene trabajos para restablecer el sistema de iluminación de los pasos inferiores del Distribuidor Vial El Sarape, luego de que un incendio registrado durante el fin de semana provocara daños en el cuarto de controles que abastece de energía a esa infraestructura.

Las labores son realizadas de manera coordinada entre personal municipal y una empresa especializada, con el propósito de reemplazar los equipos afectados por el siniestro y recuperar el funcionamiento normal del sistema de alumbrado.

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De acuerdo con la autoridad, el incidente ya fue notificado a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, dependencia que será la encargada de llevar a cabo las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio.

Se prevé que los trabajos concluyan entre este lunes 6 y el martes 7 de julio, periodo durante el cual los pasos inferiores permanecerán sin iluminación mientras se realiza la instalación y puesta en operación de los nuevos equipos.

Ante esta situación, las autoridades municipales hicieron un llamado a quienes transitan por los túneles del Distribuidor Vial El Sarape para que extremen precauciones, respeten la señalización vial y circulen con las luces de sus vehículos encendidas, a fin de reducir riesgos mientras concluyen las labores de reparación.

Asimismo, el Gobierno Municipal reiteró que el objetivo es restablecer el servicio lo antes posible para garantizar condiciones seguras de movilidad en uno de los principales distribuidores viales de la ciudad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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