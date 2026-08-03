Saltillo: inician Cursos de Verano 2026 en Biblioparque Sur con más de 300 participantes

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    Saltillo: inician Cursos de Verano 2026 en Biblioparque Sur con más de 300 participantes
    Los cursos buscan ofrecer espacios seguros para el deporte, la recreación y el aprendizaje durante las vacaciones. CORTESÍA

El curso está dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad

Con la participación de más de 300 niñas y niños, el alcalde Javier Díaz González puso en marcha los Cursos de Verano 2026 en el Biblioparque Sur, programa que busca ofrecer durante el periodo vacacional espacios seguros para la práctica deportiva, la recreación y el aprendizaje.

A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, las y los asistentes iniciaron dos semanas de actividades enfocadas en fomentar la convivencia, el trabajo en equipo, los hábitos saludables y el desarrollo integral de la infancia saltillense.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mas-de-200-menores-inician-campamento-de-verano-2026-continuan-inscripciones-en-ramos-arizpe-CM22599759

El director del Instituto, Edgar Omar Puentes Montes, informó que el curso se desarrollará del 3 al 14 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y está dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad.

Explicó que la temática de esta edición está inspirada en la máxima fiesta del futbol mundial, por lo que el programa incluye disciplinas como futbol, básquetbol y tochito, además de talleres de plastilina, baile, juegos tradicionales y diversas actividades recreativas orientadas a fortalecer la creatividad, la integración y los valores.

Como parte de las actividades especiales, las y los participantes asistirán a una demostración de la Unidad K9, recibirán una plática de primeros auxilios infantiles impartida por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, disfrutarán de un día acuático con apoyo del Cuerpo de Bomberos y concluirán el curso con una ceremonia de clausura.

$!Las actividades se realizarán del 3 al 14 de agosto, de 9:00 a 14:00 horas.
Las actividades se realizarán del 3 al 14 de agosto, de 9:00 a 14:00 horas. CORTESÍA

Puentes Montes informó que aún existen lugares disponibles e invitó a madres y padres de familia a inscribir a sus hijas e hijos. Las inscripciones se realizan en el Biblioparque Sur, ubicado en el bulevar Otilio Zurdo Galván número 102, colonia 26 de Marzo, o al teléfono 844-489-11-27.

La cuota de recuperación es de 750 pesos por las dos semanas e incluye la playera oficial y todos los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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