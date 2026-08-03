Más de 200 menores inician Campamento de Verano 2026; continúan inscripciones en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Más de 200 menores inician Campamento de Verano 2026; continúan inscripciones en Ramos Arizpe
    El alcalde destacó que el campamento fomenta el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de talentos. CORTESÍA

El campamento busca ofrecer un espacio seguro para el desarrollo deportivo, cultural y recreativo durante las vacaciones

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino invitó a las familias de Ramos Arizpe a aprovechar los últimos espacios disponibles para inscribir a sus hijas e hijos en el Campamento de Verano 2026, programa que ofrece actividades deportivas, culturales y recreativas en un entorno seguro durante el periodo vacacional.

Durante una visita al Gimnasio Municipal de la Unidad Deportiva “Eulalio Gutiérrez”, donde este lunes comenzaron las actividades, el edil dio la bienvenida a los más de 200 niñas y niños inscritos, además de convivir con los participantes y sus padres de familia. En ese marco, reiteró que la convocatoria permanece abierta hasta completar el cupo disponible.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/continuan-abiertas-las-inscripciones-para-el-campamento-de-verano-en-ramos-arizpe-GG22531272

Luego de concluir los Cursos de Verano de la Casa de la Cultura, el Gobierno Municipal mantiene esta opción para que la niñez continúe aprovechando sus vacaciones con actividades formativas y de esparcimiento.

“Queremos que más niñas y niños aprovechen estas vacaciones para aprender, hacer nuevos amigos, practicar deporte y desarrollar sus talentos. Todavía tenemos lugares disponibles y con mucho gusto los estaremos recibiendo durante los próximos días”, expresó el alcalde.

El campamento incluye disciplinas como taekwondo, karate, tochito, box, baloncesto, voleibol, fútbol, béisbol, pentatlón, activación funcional, porristas, ritmos latinos y break dance. Además, ofrece talleres de pintura, dibujo, manualidades, ecología, ciencia y cine.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cuadrillas-de-servicios-primarios-de-ramos-arizpe-trabajan-24-7-AA22554703

Para garantizar la seguridad de los asistentes, el Gobierno Municipal implementó un operativo con vigilancia permanente y una ambulancia disponible para atender cualquier eventualidad durante el desarrollo de las actividades.

En el arranque del campamento también estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; y el director de Deporte, Leonardo Saucedo Vitela.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cursos De Verano
Vacaciones

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
INE: Pureza electoral

INE: Pureza electoral
true

Saltillo: Proyecto ferroviario, ¿le hace falta transparencia?
Adopción: una familia del corazón

Adopción: una familia del corazón
Los barrios de la ciudad fueron históricamente espacios de convivencia, identidad y solidaridad entre vecinos.

Los barrios: donde nació el corazón de Saltillo
Entre indagatorias hay casos de phishing, créditos a nombre de terceros y robo de cuentas de Facebook y WhatsApp.

Coahuila: Investigan 15 casos de robo de identidad cada mes
La Liga Premier iniciará actividades los días 28, 29 y 30 de agosto.

Liga Premier: estos serían los rivales de Saltillo Soccer en la campaña 2026-2027
Sánchez fue objeto de duras críticas por parte de sus opositores después de que en abril se informara de que el gobierno español había respaldado los planes para otorgar estatus legal a 500.000 inmigrantes indocumentados.

Marruecos atribuye la afluencia migratoria a Ceuta a las redes sociales y la trata de personas
Donald Trump republicó en Truth Social un artículo de Bill O’Reilly que cuestiona la estrategia de Claudia Sheinbaum frente al combate al narcotráfico.

Trump comparte artículo que critica a Sheinbaum por rechazar ingreso de fuerzas de EU contra cárteles