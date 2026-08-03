Más de 200 menores inician Campamento de Verano 2026; continúan inscripciones en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino invitó a las familias de Ramos Arizpe a aprovechar los últimos espacios disponibles para inscribir a sus hijas e hijos en el Campamento de Verano 2026, programa que ofrece actividades deportivas, culturales y recreativas en un entorno seguro durante el periodo vacacional. Durante una visita al Gimnasio Municipal de la Unidad Deportiva “Eulalio Gutiérrez”, donde este lunes comenzaron las actividades, el edil dio la bienvenida a los más de 200 niñas y niños inscritos, además de convivir con los participantes y sus padres de familia. En ese marco, reiteró que la convocatoria permanece abierta hasta completar el cupo disponible.

Luego de concluir los Cursos de Verano de la Casa de la Cultura, el Gobierno Municipal mantiene esta opción para que la niñez continúe aprovechando sus vacaciones con actividades formativas y de esparcimiento. “Queremos que más niñas y niños aprovechen estas vacaciones para aprender, hacer nuevos amigos, practicar deporte y desarrollar sus talentos. Todavía tenemos lugares disponibles y con mucho gusto los estaremos recibiendo durante los próximos días”, expresó el alcalde. El campamento incluye disciplinas como taekwondo, karate, tochito, box, baloncesto, voleibol, fútbol, béisbol, pentatlón, activación funcional, porristas, ritmos latinos y break dance. Además, ofrece talleres de pintura, dibujo, manualidades, ecología, ciencia y cine.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, el Gobierno Municipal implementó un operativo con vigilancia permanente y una ambulancia disponible para atender cualquier eventualidad durante el desarrollo de las actividades. En el arranque del campamento también estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; y el director de Deporte, Leonardo Saucedo Vitela.