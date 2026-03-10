Saltillo invertirá 50 mdp en pavimentación nueva y rehabilitará vías principales

Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Autoridades municipales informaron que algunos proyectos se desarrollarán mediante esquemas de participación ciudadana, donde vecinos aportan una parte del costo para acelerar la pavimentación de sus calles. HOMERO SÁNCHEZ

El Municipio proyecta obras de recarpeteo en los bulevares Francisco Coss y Vito Alessio Robles

El Gobierno Municipal de Saltillo destinará una inversión histórica de 49.5 millones de pesos para la creación de nuevas vialidades durante el 2026. Antonio Nerio, director de Infraestructura y Obras Públicas, confirmó que estas acciones buscan abatir el rezago en sectores que han esperado pavimentación por años.

“Lo que traemos para este año en vialidades nuevas son cerca de 50 millones. Hay esquemas donde los vecinos proponen una aportación, como en la calle Célestin Freinet, donde ellos aportan el 52%”, explicó el funcionario sobre los modelos de participación ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arrancan pavimentación en colonia Los González con inversión de 1.6 millones de pesos

Además de las calles nuevas, la dirección intensificará el mantenimiento en las arterias con mayor deterioro. Nerio destacó que las cuadrillas de bacheo se han triplicado para atender las demandas de la población, enfocándose en puntos críticos de la mancha urbana.

Se informó que en el bulevar Francisco Coss se realizará un proceso de recarpeteo que incluye el reciclaje de parte del asfalto existente para optimizar recursos. HOMERO SÁNCHEZ

Sobre las deudas históricas en pavimentación, Nerio señaló: “Todas las que son pavimento por primera vez son muchos años de estar en lista de espera. Conforme va pasando el tiempo se tiene que atender con bacheo, rehabilitación o recarpeteo”.

En el bulevar Venustiano Carranza se realizarán trabajos intensivos de bacheo profundo mediante el sistema de infrarrojo. “Nos estamos programando para tomar Venustiano Carranza de norte a sur en Semana Santa, para aprovechar que es menos el tráfico”, detalló el director.

Por otro lado, el bulevar Francisco Coss será sometido a un proceso de recarpeteo con maquinaria especializada. Según Nerio, “se recicla una parte del asfalto existente y se vuelve a echar un sello de liga”, iniciando con una etapa de 2 mil metros.

Además de nuevas vialidades, el municipio contempla acciones de recarpeteo, mantenimiento y rehabilitación en importantes avenidas de Saltillo como Francisco Coss y Vito Alessio Robles. HOMERO SÁNCHEZ

En cuanto al bulevar Vito Alessio Robles, el municipio realizará pruebas con un material innovador que se utiliza en frío. Estas maniobras comenzarán la próxima semana para evaluar la eficiencia del presupuesto y determinar si se extiende a toda la vialidad.

Respecto al presupuesto total de obra social, el funcionario informó que se dispondrá de 180 millones de pesos. Este monto no solo contempla pavimento, sino también servicios básicos como agua potable, drenaje y electrificación en las zonas periféricas de Saltillo.

Finalmente, Nerio aseguró que el suministro de asfalto está regularizado, aunque vigilan el costo de los insumos. “Estamos viendo el tema de los incrementos en los precios; ha aumentado el diésel y estamos pendientes de que no se vaya a disparar eso”, concluyó

