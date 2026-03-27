Saltillo: ‘Karyna tendrá una defensa más adecuada’

Fue este viernes que la Fundación indicó que existía preocupación por la tipificación del delito, los cargos actuales no incluyen la figura de violencia vicaria, porque la orden de aprehensión contra Karyna, se fundamentada originalmente en los artículos 251 y 252 del Código Penal del Estado de Coahuila.

Tras darse a conocer por el Poder Judicial que Karyna, mujer que vive una batalla legal contra su expareja por la custodia de su hijo, no fue imputada por violencia vicaria, la Fundación Luz y Esperanza en Saltillo, indicó que estará atenta para que se juzgue con perspectiva de género; aclaran situación legal

“La controversia surgió debido a que la fracción VII de dicho articulado hace referencia a la violencia vicaria, una figura que la Fundación considera debe ser un mecanismo de protección para las mujeres y no una herramienta para su criminalización”, indica de manera oficial la Fundación.

Sin embargo, tras el seguimiento del caso y la realización de una rueda de prensa el pasado 25 de marzo, la asociación confirmó que los delitos imputados formalmente son violencia familiar de tipo psicológica y sustracción de menores.

EXIGENCIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

La Fundación reconoció que esta precisión en la tipificación del delito permite una defensa más adecuada de los derechos de Karyna y aporta claridad al escenario jurídico.

No obstante, hicieron un llamado enérgico a las autoridades para que el proceso se desarrolle bajo los principios de legalidad, debido proceso y perspectiva de género.

Asimismo, instaron a los juzgadores a observar los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, priorizando en todo momento el interés superior de la niñez y los derechos humanos de las partes involucradas.

Por último, la organización ratificó su misión de acompañar a mujeres, niñas y niños en situación de violencia, asegurando que mantendrán una vigilancia puntual de cada etapa del proceso judicial para evitar vulneraciones a los derechos fundamentales de la imputada.

”El acceso a la justicia debe garantizarse con estricto apego a derecho”, sentenció la asociación en su pronunciamiento.