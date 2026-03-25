Caso Karyna: Detienen a mujer en Coahuila acusada de sustracción de menores y violencia familiar

El Poder Judicial ha iniciado un proceso legal bajo la causa penal 2018/2025 contra una mujer identificada como Karyna, quien enfrenta imputaciones por los delitos de violencia familiar, sustracción y retención de menores. El caso ha cobrado relevancia pública tras la intervención de la asociación Luz y Esperanza, que solicita que el proceso se conduzca con perspectiva de género.

Karyna fue detenida el pasado 20 de marzo en Estados Unidos, donde se encontraba junto a su hijo. Según su relato, el traslado al extranjero se debió a complicaciones de salud del menor, quien padece asma y requería un clima más favorable para su condición. Tras su detención por las autoridades estadounidenses, se llevó a cabo una audiencia inicial este miércoles, en la que se le impusieron medidas cautelares: resguardo domiciliario y el uso de un brazalete electrónico. La asociación Luz y Esperanza manifestó su preocupación de que el proceso pueda constituir una táctica del agresor para perpetuar el control sobre Karyna, a quien describen como una sobreviviente de violencia que ya ha denunciado previamente a su expareja.

Ante esta situación, la organización exhorta a los juzgados familiares y al Ministerio Público a priorizar el interés superior del menor, evitar la criminalización de las víctimas, no aplicar prejuicios o estereotipos de género y reconocer las asimetrías de poder existentes en los conflictos de custodia. Próximos pasos del proceso La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso está programada para el próximo 30 de marzo a las 12:00 horas. Durante esa sesión se determinará si existen elementos suficientes para continuar el juicio penal contra Karyna por los cargos presentados por su expareja.

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