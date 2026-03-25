Caso Karyna: Detienen a mujer en Coahuila acusada de sustracción de menores y violencia familiar

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Coahuila
/ 25 marzo 2026
    Caso Karyna: Detienen a mujer en Coahuila acusada de sustracción de menores y violencia familiar
    La audiencia inicial ya se realizó, pero no hay resolución pública. FRANCISCO MUÑIZ

Fundación Luz y Esperanza pide a jueces aplicar criterios de la SCJN

El Poder Judicial ha iniciado un proceso legal bajo la causa penal 2018/2025 contra una mujer identificada como Karyna, quien enfrenta imputaciones por los delitos de violencia familiar, sustracción y retención de menores.

El caso ha cobrado relevancia pública tras la intervención de la asociación Luz y Esperanza, que solicita que el proceso se conduzca con perspectiva de género.

https://vanguardia.com.mx/opinion/es-valido-configurar-la-violencia-vicaria-como-delito-sin-distincion-de-genero-EL19479827

Karyna fue detenida el pasado 20 de marzo en Estados Unidos, donde se encontraba junto a su hijo. Según su relato, el traslado al extranjero se debió a complicaciones de salud del menor, quien padece asma y requería un clima más favorable para su condición.

Tras su detención por las autoridades estadounidenses, se llevó a cabo una audiencia inicial este miércoles, en la que se le impusieron medidas cautelares: resguardo domiciliario y el uso de un brazalete electrónico.

La asociación Luz y Esperanza manifestó su preocupación de que el proceso pueda constituir una táctica del agresor para perpetuar el control sobre Karyna, a quien describen como una sobreviviente de violencia que ya ha denunciado previamente a su expareja.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/poder-judicial-reconoce-que-la-violencia-vicaria-debe-ser-utilizada-solamente-en-favor-de-las-mujeres-miguel-mery-DL19475420

Ante esta situación, la organización exhorta a los juzgados familiares y al Ministerio Público a priorizar el interés superior del menor, evitar la criminalización de las víctimas, no aplicar prejuicios o estereotipos de género y reconocer las asimetrías de poder existentes en los conflictos de custodia.

Próximos pasos del proceso

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso está programada para el próximo 30 de marzo a las 12:00 horas. Durante esa sesión se determinará si existen elementos suficientes para continuar el juicio penal contra Karyna por los cargos presentados por su expareja.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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