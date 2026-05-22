Saltillo: Por errores humanos, 87% de riesgos de inundación

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: Por errores humanos, 87% de riesgos de inundación
    El desarrollo urbano en torno a afluentes ha provocado tapones que generan mayores riesgos de inundación. Archivo

Un estudio del IMPLAN reveló que el 95 por ciento de los arroyos de Saltillo presenta problemas de basura

Los errores humanos provocan más del 87 por ciento de los riesgos de inundaciones en Saltillo, esto ante la falta de control en el crecimiento urbano y las modificaciones artificiales a los cuerpos de agua.

De acuerdo con el diagnóstico de arroyos realizado por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) durante la administración municipal anterior, las invasiones y alteraciones artificiales de los cauces generan la mayoría de los puntos críticos de riesgo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fuertes-lluvias-y-vientos-provocan-inundaciones-y-danos-en-saltillo-y-ramos-arizpe-videos-DF17031121

La acumulación de residuos sólidos urbanos representa un 25 por ciento de incidencia en este tipo de eventos, debido a que la basura provoca el taponamiento de las rejillas pluviales.

En contraste, el mayor porcentaje de los riesgos corresponde a la intervención humana mediante la desviación de cauces, la construcción de asentamientos sobre ellos o la eliminación total de los flujos naturales.

“Las inundaciones son provocadas en un 11 por ciento por la topografía del terreno; por otro lado, tenemos un 25 por ciento relacionado con la acumulación de residuos sólidos (basura), lo que lleva al taponamiento de rejillas; y el mayor porcentaje corresponde a la desviación de cauces, asentamientos sobre los cauces y eliminación total del cauce, con un 62 por ciento. Esto quiere decir que la mayor parte de los riesgos pudieron haberse evitado.

$!Saltillo: Por errores humanos, 87% de riesgos de inundación

“Por lo tanto, existe un área de oportunidad para analizar posibles soluciones que contribuyan a una planeación del crecimiento urbano compatible con el cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales”, expuso el informe.

El documento técnico también destaca que el 95 por ciento de los arroyos presentan invasión de basura o problemas de contaminación.

https://vanguardia.com.mx/opinion/saltillo-otra-vez-las-lluvias-provocan-caos-MB17165854

INVASIÓN DE VIVIENDAS GENERA PELIGRO

El documento señala que el crecimiento habitacional avanzó sobre áreas federales y márgenes de protección de los cauces, lo que reduce el espacio destinado al libre escurrimiento del agua.

Entre los puntos identificados se encuentra el bulevar Revolución, en el fraccionamiento Real del Sol, donde fue eliminado el cauce del arroyo La Cieneguita.

Otro de los casos señalados corresponde a la construcción del centro comercial Sendero Sur, que desvió el arroyo El Mimbre y aumentó la fuerza del flujo hacia el sector Parques de la Cañada.

$!Cada temporada de lluvias, la naturaleza reclama sus espacios, exhibiendo los errores humanos.
Cada temporada de lluvias, la naturaleza reclama sus espacios, exhibiendo los errores humanos. Archivo

En el centro de la ciudad, el documento identifica como otro punto crítico la clínica 73 del IMSS, ubicada en el cruce de Antonio Narro y Pablo de Mejía, donde desapareció un arroyo para habilitar un estacionamiento.

Esta problemática compromete la estabilidad de las construcciones y coloca en situación de riesgo tanto el patrimonio como la integridad de las familias asentadas en estos puntos de la mancha urbana.

El instituto remarcó la necesidad de utilizar estos datos como un área de oportunidad para la planeación urbana y enfatizó que deben analizarse soluciones que permitan un modelo de crecimiento compatible con el desarrollo y el cuidado del medio ambiente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-a-pesar-de-inundaciones-siguen-caras-casas-del-sector-norte-GK16587122

Asimismo, planteó la necesidad de implementar mecanismos que eviten la continuidad de la eliminación o alteración de los flujos hídricos en la ciudad.

La conservación de los recursos naturales y el respeto a las zonas de escurrimiento son señalados en el informe como elementos clave para mitigar los riesgos de desastres derivados de contingencias climatológicas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Arroyos
Desarrollo Urbano

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Implan

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Abogados litigantes colocaron un tendedero de casos y entregaron un pliego petitorio para señalar rezagos y fallas operativas en Ciudad Judicial.

Piden abogados frenar traslado de juzgados civiles y familiares a Ciudad Judicial

La gran mayoría de los aspirantes dice tener ingresos menores a los 50 mil pesos al mes.

Coahuila: ‘Humilde’ más del 69% de candidatos al reportar ingresos de clase media y baja
Los conductores se dieron cita en la institución involucrada.

Manifestación de taxistas paraliza vialidades, en Saltillo
La Región Sureste concentra la mayoría de los casos activos de gusano barrenador detectados en Coahuila.

Nuevo caso en Saltillo eleva a 15 los activos de gusano barrenador en Coahuila

Personal de Pronnif participó en las primeras entrevistas y valoraciones realizadas a las adolescentes dentro del proceso de investigación por presunto abuso y violencia familiar.

Reabren investigación por violencia contra menores en Saltillo; acusan ‘tráfico de influencias’ de funcionaria
Moody’s: México, reprobado

Moody’s: México, reprobado
Naufragio en aguas politizadas

Naufragio en aguas politizadas
true

El enlace con Sinaloa; bomba atómica para el gobierno de Sheinbaum