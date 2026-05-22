Huye tras persecución y cae con su motocicleta a un arroyo en Saltillo

Al intentar huir de las autoridades, un hombre acabó malherido tras caer, junto con su motocicleta, a un profundo arroyo ubicado en la colonia María de León, en Saltillo. El afectado, Alfredo ¨N¨, de 55 años de edad, fue atendido por paramédicos de Bomberos. Presentó una herida abrasiva en la espalda y dolor abdominal, por lo que solicitó ser trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja. Su estado de salud se reporta fuera de peligro.

Todo comenzó cuando Alfredo y un amigo, del que se desconoce su identidad, viajaban a bordo de una motocicleta color negro. Al circular por la calle Eleazar Galindo Vara, la patrulla 9945 del agrupamiento Policía de Acción y Reacción (PAR) intentó marcarles el alto para realizar una revisión de la unidad. El tripulante de la frágil motocicleta, que carecía de placas, aceleró con dirección al norte, iniciándose así una persecución. Sin embargo, al conductor se le terminó el pavimento y, aun así, continuó su huida por un camino de terracería. La oscuridad impidió que ambos se percataran de que la vialidad terminaba en un arroyo, por lo que cayeron a una profundidad aproximada de siete metros. En el percance, el conductor resultó lesionado, mientras que su acompañante huyó.

El afectado fue valorado y trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja, mientras que personal de Bomberos realizó las labores de rescate de la motocicleta. Se utilizaron cuerdas para extraer el vehículo de dos ruedas, el cual presentó daños en el asiento y la parte frontal. El ahora lesionado, así como la motocicleta, quedaron a disposición del agente investigador del Ministerio Público.