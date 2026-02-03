Saltillo: llaman a apoyar a niña de 5 años que lucha contra el cáncer y a su abuelita cuidadora

La historia de Carito ha despertado un llamado solidario en Saltillo. Se trata de una niña de cinco años de edad que desde los dos enfrenta una dura batalla contra el cáncer y que actualmente se encuentra en la ciudad para continuar con su tratamiento médico, acompañada únicamente por su abuelita, doña Silvia, quien se ha convertido en su principal cuidadora.

Debido a la situación médica de la menor, ambas permanecen en un albergue ubicado en las inmediaciones de Soriana San Isidro. Sin embargo, las necesidades son constantes, ya que requieren apoyo económico para la compra de medicamentos y alimentos, indispensables para el tratamiento y el bienestar diario de la pequeña.

