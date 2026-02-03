Saltillo: llaman a apoyar a niña de 5 años que lucha contra el cáncer y a su abuelita cuidadora

Saltillo
/ 3 febrero 2026
    Carito, de cinco años de edad, lucha contra el cáncer desde los dos y actualmente recibe atención médica en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Carito, una niña de cinco años que enfrenta el cáncer desde los dos, permanece en Saltillo bajo el cuidado de su abuelita mientras recibe atención médica

La historia de Carito ha despertado un llamado solidario en Saltillo. Se trata de una niña de cinco años de edad que desde los dos enfrenta una dura batalla contra el cáncer y que actualmente se encuentra en la ciudad para continuar con su tratamiento médico, acompañada únicamente por su abuelita, doña Silvia, quien se ha convertido en su principal cuidadora.

Debido a la situación médica de la menor, ambas permanecen en un albergue ubicado en las inmediaciones de Soriana San Isidro. Sin embargo, las necesidades son constantes, ya que requieren apoyo económico para la compra de medicamentos y alimentos, indispensables para el tratamiento y el bienestar diario de la pequeña.

$!Doña Silvia, abuelita de Carito, solicita apoyo para medicamentos, alimentos y una vivienda cercana al Hospital Materno Infantil.
Doña Silvia, abuelita de Carito, solicita apoyo para medicamentos, alimentos y una vivienda cercana al Hospital Materno Infantil. FOTO: CORTESÍA

Además de la ayuda inmediata, doña Silvia solicitó respaldo para encontrar una vivienda económica en Saltillo, preferentemente cerca del Hospital Materno Infantil. La familia es originaria de Ciudad Acuña, y los traslados frecuentes resultan complicados, especialmente cuando Carito presenta urgencias médicas que requieren atención inmediata.

Personas cercanas a la familia hicieron un llamado a la comunidad para sumar esfuerzos y, de ser posible, cubrir al menos el primer mes de renta y el depósito de una casa habitación. También se habilitaron un número de contacto y una cuenta bancaria para quienes deseen brindar apoyo económico, con la esperanza de que la solidaridad de la ciudadanía ayude a aliviar la difícil situación que enfrentan doña Silvia y su nieta.

Contacto: 877 163 3788

Depósitos (Banco Inbursa): 4658 2850 1835 1795

Elena Vega

