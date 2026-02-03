$!Presenta Tomás Gutiérrez ‘Ramos Atiende’, asistente virtual por medio de Whatsapp

Con el objetivo de acercar el gobierno municipal a la ciudadanía y mejorar la atención de los servicios públicos, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, presentó el asistente virtual Ramos Atiende, una herramienta digital que permitirá a los habitantes realizar reportes de manera rápida, sencilla y disponible las 24 horas del día.

A través de esta plataforma, la población podrá notificar diversas situaciones que afectan la vida cotidiana, como luminarias fundidas, fallas en el servicio de agua, problemas en la recolección de basura, semáforos apagados, baches, fugas, mantenimiento de parques, autos abandonados y problemas de transporte, entre otros.

