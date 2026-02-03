Presenta Tomás Gutiérrez ‘Ramos Atiende’, asistente virtual por medio de Whatsapp
El asistente virtual estará disponible las 24 horas y permitirá a los ciudadanos de Ramos Arizpe reportar fallas en servicios públicos y dar seguimiento en tiempo real a sus solicitudes
Con el objetivo de acercar el gobierno municipal a la ciudadanía y mejorar la atención de los servicios públicos, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, presentó el asistente virtual Ramos Atiende, una herramienta digital que permitirá a los habitantes realizar reportes de manera rápida, sencilla y disponible las 24 horas del día.
A través de esta plataforma, la población podrá notificar diversas situaciones que afectan la vida cotidiana, como luminarias fundidas, fallas en el servicio de agua, problemas en la recolección de basura, semáforos apagados, baches, fugas, mantenimiento de parques, autos abandonados y problemas de transporte, entre otros.
El asistente virtual opera mediante la aplicación de WhatsApp, al número 844 451 6276. Para utilizarlo, el ciudadano únicamente debe enviar un mensaje con la palabra “hola”, como si se tratara de cualquier otro contacto, y de inmediato recibirá un menú con las opciones disponibles para realizar su reporte o consultar números de emergencia.
Tomás Gutiérrez destacó que esta herramienta busca reducir los tiempos de respuesta del municipio y fortalecer el vínculo entre el gobierno y la población, al facilitar una comunicación directa y eficiente. Subrayó que cada reporte se convierte en una acción conjunta entre autoridades y ciudadanía para mantener a Ramos Arizpe en las mejores condiciones.
Uno de los principales beneficios de Ramos Atiende es la posibilidad de dar seguimiento en tiempo real a los reportes, lo que permitirá a los usuarios conocer el estatus de su solicitud y garantizar una atención más transparente y ordenada por parte de las dependencias municipales.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento apuesta por la innovación tecnológica como un medio para mejorar la calidad de los servicios públicos y promover una participación ciudadana más activa en la atención de las problemáticas urbanas.