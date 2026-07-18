Saltillo: lleva ‘Aquí Andamos’ trabajos de limpieza y mantenimiento a la colonia Morelos y El Sarape

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las acciones del programa ”Aquí Andamos” con trabajos de limpieza, rehabilitación y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad y ofrecer espacios públicos en mejores condiciones para la población. Como parte de estas labores, cuadrillas municipales realizaron una limpieza integral en los callejones ubicados entre las calles 24 y 26, en el tramo comprendido entre las calles 5 y 7 de la colonia Morelos, donde retiraron basura, maleza y escombro acumulados para facilitar el tránsito peatonal y brindar mayor seguridad a los habitantes del sector.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para atender las necesidades de las colonias y destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener en buen estado los espacios públicos y la infraestructura urbana. De manera paralela, distintas dependencias municipales continúan con la Brigada Integral en el distribuidor vial El Sarape, donde se desarrollan trabajos de mejoramiento vial en uno de los puntos con mayor afluencia vehicular de la ciudad.

Entre las acciones destacan la delimitación de los carriles centrales del bulevar Fundadores, entre El Sarape y el bulevar Misión Santa Lucía, en ambos sentidos de circulación, así como la aplicación de pintura amarilla en cordones cuneta y camellones para reforzar la visibilidad y la seguridad de los automovilistas. Además, las cuadrillas llevan a cabo labores de desazolve, retiro de tierra, basura y sedimentos en las vialidades laterales, con el propósito de mejorar el flujo vehicular y prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.