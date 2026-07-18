Saltillo: lleva ‘Aquí Andamos’ trabajos de limpieza y mantenimiento a la colonia Morelos y El Sarape

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    Saltillo: lleva ‘Aquí Andamos’ trabajos de limpieza y mantenimiento a la colonia Morelos y El Sarape
    Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza y retiro de maleza, basura y escombro en la colonia Morelos. CORTESÍA

El Gobierno de Saltillo reforzó las labores de limpieza, desazolve y rehabilitación en la colonia Morelos y el distribuidor vial El Sarape para mejorar la seguridad y movilidad

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las acciones del programa ”Aquí Andamos” con trabajos de limpieza, rehabilitación y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad y ofrecer espacios públicos en mejores condiciones para la población.

Como parte de estas labores, cuadrillas municipales realizaron una limpieza integral en los callejones ubicados entre las calles 24 y 26, en el tramo comprendido entre las calles 5 y 7 de la colonia Morelos, donde retiraron basura, maleza y escombro acumulados para facilitar el tránsito peatonal y brindar mayor seguridad a los habitantes del sector.

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$!Los trabajos en el distribuidor vial El Sarape incluyen pintura de carriles, desazolve y mantenimiento para fortalecer la seguridad vial.
Los trabajos en el distribuidor vial El Sarape incluyen pintura de carriles, desazolve y mantenimiento para fortalecer la seguridad vial. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para atender las necesidades de las colonias y destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener en buen estado los espacios públicos y la infraestructura urbana.

De manera paralela, distintas dependencias municipales continúan con la Brigada Integral en el distribuidor vial El Sarape, donde se desarrollan trabajos de mejoramiento vial en uno de los puntos con mayor afluencia vehicular de la ciudad.

$!Cuadrillas municipales intervienen distintos puntos de Saltillo con acciones permanentes de limpieza y rehabilitación urbana.
Cuadrillas municipales intervienen distintos puntos de Saltillo con acciones permanentes de limpieza y rehabilitación urbana. CORTESÍA

Entre las acciones destacan la delimitación de los carriles centrales del bulevar Fundadores, entre El Sarape y el bulevar Misión Santa Lucía, en ambos sentidos de circulación, así como la aplicación de pintura amarilla en cordones cuneta y camellones para reforzar la visibilidad y la seguridad de los automovilistas.

Además, las cuadrillas llevan a cabo labores de desazolve, retiro de tierra, basura y sedimentos en las vialidades laterales, con el propósito de mejorar el flujo vehicular y prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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