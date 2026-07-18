Centro Municipal de Autismo de Saltillo supera las mil terapias y consultas especializadas

El Sistema DIF Saltillo consolidó durante la actual administración una estrategia de atención integral dirigida a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias, a través del programa TEAcompaño con Amor, que incluye servicios especializados, capacitación permanente y acciones de sensibilización para promover la inclusión.

La presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo, destacó que una de las principales acciones fue la creación del Centro Municipal de Autismo, el primero en su tipo en la ciudad, donde se ofrecen servicios de evaluación, diagnóstico y terapias impartidas por un equipo multidisciplinario.

Desde su apertura, el centro ha otorgado 205 terapias de pedagogía, 120 de lenguaje, 256 ocupacionales y multisensoriales, 226 sesiones de psicología conductual, 95 consultas de nutrición, 103 de medicina general, 28 valoraciones con neuropediatra y ha emitido 13 diagnósticos especializados, informó la presidenta honoraria del DIF.

López Naranjo recordó que este proyecto fue posible gracias a los recursos obtenidos durante la edición 2025 del Juego con Causa, con el respaldo de Grupo Alianza, lo que permitió poner en marcha un espacio dedicado a la atención especializada de niñas, niños y adolescentes con autismo.

Como parte del fortalecimiento del servicio, el personal del Centro Municipal de Autismo participó en un congreso especializado realizado en Zapopan, Jalisco, además de realizar una visita de trabajo al Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual de Tepatitlán de Morelos para conocer modelos de atención integral.