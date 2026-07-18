Centro Municipal de Autismo de Saltillo supera las mil terapias y consultas especializadas

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    Centro Municipal de Autismo de Saltillo supera las mil terapias y consultas especializadas
    El Centro Municipal de Autismo de Saltillo brinda servicios especializados de evaluación, diagnóstico y terapias para personas con Trastorno del Espectro Autista. CORTESÍA

El Centro Municipal de Autismo ha brindado más de mil servicios especializados y continúa fortaleciendo la capacitación de su personal para mejorar la atención a personas con TEA

El Sistema DIF Saltillo consolidó durante la actual administración una estrategia de atención integral dirigida a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias, a través del programa TEAcompaño con Amor, que incluye servicios especializados, capacitación permanente y acciones de sensibilización para promover la inclusión.

$!Conferencias dirigidas a madres, padres de familia y docentes fortalecen la detección, comprensión y acompañamiento de personas con Trastorno del Espectro Autista.
Conferencias dirigidas a madres, padres de familia y docentes fortalecen la detección, comprensión y acompañamiento de personas con Trastorno del Espectro Autista. CORTESÍA

La presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo, destacó que una de las principales acciones fue la creación del Centro Municipal de Autismo, el primero en su tipo en la ciudad, donde se ofrecen servicios de evaluación, diagnóstico y terapias impartidas por un equipo multidisciplinario.

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Desde su apertura, el centro ha otorgado 205 terapias de pedagogía, 120 de lenguaje, 256 ocupacionales y multisensoriales, 226 sesiones de psicología conductual, 95 consultas de nutrición, 103 de medicina general, 28 valoraciones con neuropediatra y ha emitido 13 diagnósticos especializados, informó la presidenta honoraria del DIF.

López Naranjo recordó que este proyecto fue posible gracias a los recursos obtenidos durante la edición 2025 del Juego con Causa, con el respaldo de Grupo Alianza, lo que permitió poner en marcha un espacio dedicado a la atención especializada de niñas, niños y adolescentes con autismo.

Como parte del fortalecimiento del servicio, el personal del Centro Municipal de Autismo participó en un congreso especializado realizado en Zapopan, Jalisco, además de realizar una visita de trabajo al Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual de Tepatitlán de Morelos para conocer modelos de atención integral.

$!Desde su apertura, el Centro Municipal de Autismo ha otorgado cientos de terapias y consultas interdisciplinarias a niñas, niños y adolescentes con TEA.
Desde su apertura, el Centro Municipal de Autismo ha otorgado cientos de terapias y consultas interdisciplinarias a niñas, niños y adolescentes con TEA. CORTESÍA

Asimismo, los especialistas recibieron capacitación en Análisis Conductual Aplicado (ABA) y participaron en un programa de actualización profesional impartido por OMPAC, con el propósito de fortalecer las intervenciones basadas en evidencia científica.

$!Madres, padres de familia y docentes participaron en actividades de sensibilización para fortalecer el acompañamiento de personas con Trastorno del Espectro Autista.
Madres, padres de familia y docentes participaron en actividades de sensibilización para fortalecer el acompañamiento de personas con Trastorno del Espectro Autista. CORTESÍA

Dentro de las acciones de sensibilización también se impartió una conferencia dirigida a 240 madres, padres de familia y docentes, quienes recibieron herramientas para mejorar el acompañamiento y la comprensión de las personas con Trastorno del Espectro Autista.

Con estas acciones, el DIF Saltillo busca consolidar un modelo de atención especializado que contribuya al desarrollo integral, la inclusión y una mejor calidad de vida para las personas con TEA y sus familias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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