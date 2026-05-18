Saltillo: lo chocan, intenta huir y termina contra vivienda y camioneta

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    Saltillo: lo chocan, intenta huir y termina contra vivienda y camioneta
    Tras el impacto inicial, uno de los involucrados perdió el control de su unidad mientras presuntamente intentaba huir, terminando estrellado contra una vivienda y una camioneta estacionada. MARTÍN ROJAS

El accidente fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades por los daños ocasionados tras el múltiple impacto

Un aparatoso accidente vial registrado en calles de la colonia Zaragoza dejó cuantiosos daños materiales, luego de que uno de los conductores involucrados intentara escapar tras el percance y terminara impactándose contra una vivienda y otra camioneta estacionada, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando un vehículo Ford Focus circulaba de poniente a oriente sobre la calle Patricio Queen, mientras que una camioneta Jeep Cherokee transitaba de norte a sur por la calle Eucalipto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-camion-casi-lo-prensa-en-la-guayulera-HA20753712
$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y coordinar las maniobras correspondientes tras los daños ocasionados en la colonia Zaragoza.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y coordinar las maniobras correspondientes tras los daños ocasionados en la colonia Zaragoza. MARTÍN ROJAS

Fue al llegar al cruce de ambas vialidades cuando la conductora del automóvil Ford presuntamente hizo caso omiso del señalamiento de alto, provocando que le quitara el derecho de paso a la camioneta Cherokee, la cual salió proyectada contra una camioneta tipo van, ocasionando severos daños materiales.

$!A pesar de lo aparatoso del percance y de los daños provocados en varias unidades y una propiedad particular, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.
A pesar de lo aparatoso del percance y de los daños provocados en varias unidades y una propiedad particular, no se reportaron personas lesionadas de gravedad. MARTÍN ROJAS

Tras el choque inicial, el conductor afectado entró en pánico y presuntamente intentó darse a la fuga; sin embargo, metros más adelante perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra el muro de una vivienda y posteriormente contra una camioneta Ford Lobo que se encontraba estacionada.

$!La camioneta Jeep Cherokee terminó proyectada contra una van después de que presuntamente una conductora ignorara el señalamiento de alto en el cruce de Patricio Queen y Eucalipto.
La camioneta Jeep Cherokee terminó proyectada contra una van después de que presuntamente una conductora ignorara el señalamiento de alto en el cruce de Patricio Queen y Eucalipto. MARTÍN ROJAS

Vecinos del sector solicitaron el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal se movilizaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades.

$!Un fuerte accidente registrado durante la madrugada en la colonia Zaragoza dejó daños materiales en varios vehículos y una vivienda, luego de que uno de los conductores involucrados intentara escapar tras el choque.
Un fuerte accidente registrado durante la madrugada en la colonia Zaragoza dejó daños materiales en varios vehículos y una vivienda, luego de que uno de los conductores involucrados intentara escapar tras el choque. MARTÍN ROJAS

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, únicamente daños materiales en los vehículos involucrados y en la propiedad afectada.

Finalmente, el accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de determinar las responsabilidades correspondientes.

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