Saltillo: Camión casi lo prensa en la Guayulera

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    Saltillo: Camión casi lo prensa en la Guayulera
    El Cadillac quedó prácticamente debajo del camión de personal tras el choque registrado en la colonia Guayulera. FRANCISCO VALDÉS
    Saltillo: Camión casi lo prensa en la Guayulera
    Según el operador, intentó incorporarse hacia Juan Ignacio Ramón al pensar que alcanzaba a pasar antes que el automóvil. FRANCISCO VALDÉS
    Saltillo: Camión casi lo prensa en la Guayulera
    A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor del vehículo particular no requirió traslado a un hospital. FRANCISCO VALDÉS

El operador de un transporte de personal intentó dar vuelta y le quitó el paso a un joven que circulaba sobre Pedro Ampudia

Un joven por poco pierde la vida en Saltillo luego de chocar contra un camión de transporte de personal que le quitó el derecho de paso en calles de la colonia Guayulera. Debido a lo aparatoso del accidente, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención a los involucrados.

En el lugar fue atendido Ángel Gallegos, de 20 años, quien conducía un vehículo Cadillac color blanco. El joven no necesitó traslado a una clínica; sin embargo, la parte derecha de su automóvil quedó debajo de un camión Mercedes-Benz de la empresa TUCSA.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-impacta-contra-auto-estacionado-tras-brincar-camellon-en-el-v-carranza-FA20751477

El autobús no llevaba pasajeros y, de acuerdo con declaraciones del operador Armando Sumaña Vásquez, de 52 años, circulaba de sur a norte sobre la calle Pedro Ampudia.

El conductor mencionó que intentó dar vuelta a la izquierda hacia Juan Ignacio Ramón, al oriente, y observó que el automóvil venía por el carril izquierdo, por lo que creyó que tenía suficiente distancia para ganarle. Sin embargo, el camión avanzaba lentamente y terminó detenido en medio de la circulación.

El conductor del Cadillac no alcanzó a frenar y terminó impactándose contra el costado izquierdo del camión marcado con el número económico TUCSA SUR 003351. Al no reportarse personas lesionadas de gravedad, el accidente sería consignado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

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