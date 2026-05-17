Saltillo: Camión casi lo prensa en la Guayulera

Un joven por poco pierde la vida en Saltillo luego de chocar contra un camión de transporte de personal que le quitó el derecho de paso en calles de la colonia Guayulera. Debido a lo aparatoso del accidente, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención a los involucrados.

En el lugar fue atendido Ángel Gallegos, de 20 años, quien conducía un vehículo Cadillac color blanco. El joven no necesitó traslado a una clínica; sin embargo, la parte derecha de su automóvil quedó debajo de un camión Mercedes-Benz de la empresa TUCSA.