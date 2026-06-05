Saltillo: localizan sin vida a hombre dentro de vivienda en Santa Cristina

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    Saltillo: localizan sin vida a hombre dentro de vivienda en Santa Cristina
    Personal de la Fiscalía General del Estado acordonó la zona habitacional para permitir que los peritos recolectaran los primeros indicios e integraran la carpeta. MARTÍN ROJAS

La falta de respuesta a llamadas telefónicas encendieron las alarmas de sus familiares, quienes al acudir a buscarlo descubrieron la escena que desató la movilización policiaca

Una movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad se registró durante la noche del jueves en la colonia Santa Cristina, luego de que se reportara el hallazgo de una persona sin vida en el interior de un domicilio, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 23:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle San Cristóbal, donde familiares de un joven identificado como Alan, de 36 años de edad, solicitaron apoyo tras encontrarlo inconsciente dentro de la propiedad.

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$!La falta de comunicación con la víctima alertó a sus allegados, quienes acudieron al domicilio y realizaron el lamentable hallazgo.
La falta de comunicación con la víctima alertó a sus allegados, quienes acudieron al domicilio y realizaron el lamentable hallazgo. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, los familiares comenzaron a buscar al joven después de varios intentos fallidos por comunicarse con él. Al localizarlo, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

$!Personal forense realiza el traslado del cuerpo al Semefo, donde se determinarán las causas exactas de la muerte del joven Alan tras practicarle la necropsia de ley.
Personal forense realiza el traslado del cuerpo al Semefo, donde se determinarán las causas exactas de la muerte del joven Alan tras practicarle la necropsia de ley. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área mientras personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios e integración de la carpeta de investigación.

Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial las causas del fallecimiento.

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