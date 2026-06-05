Saltillo: localizan sin vida a hombre dentro de vivienda en Santa Cristina

Una movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad se registró durante la noche del jueves en la colonia Santa Cristina, luego de que se reportara el hallazgo de una persona sin vida en el interior de un domicilio, en Saltillo. Los hechos ocurrieron minutos después de las 23:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle San Cristóbal, donde familiares de un joven identificado como Alan, de 36 años de edad, solicitaron apoyo tras encontrarlo inconsciente dentro de la propiedad.

De acuerdo con los primeros reportes, los familiares comenzaron a buscar al joven después de varios intentos fallidos por comunicarse con él. Al localizarlo, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área mientras personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios e integración de la carpeta de investigación. Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial las causas del fallecimiento.