¡Caos en la Monterrey-Saltillo! Choque de tractocamión y pick-up paraliza el tráfico

Un accidente vehicular registrado sobre la autopista Monterrey-Saltillo provocó la movilización de cuerpos de rescate, luego de que se reportara la posible presencia de personas prensadas entre las unidades involucradas.

Al arribar al lugar, los rescatistas localizaron dos vehículos participantes en el percance. Uno de ellos era un tractocamión de la marca Freightliner que circulaba sin caja. Su conductor fue valorado en el sitio por personal médico de la autopista perteneciente al servicio A.M.O.R.