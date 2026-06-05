¡Caos en la Monterrey-Saltillo! Choque de tractocamión y pick-up paraliza el tráfico
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Autoridades investigan el paradero del conductor de una camioneta Nissan Frontier, quien presuntamente abandonó el lugar del accidente
Un accidente vehicular registrado sobre la autopista Monterrey-Saltillo provocó la movilización de cuerpos de rescate, luego de que se reportara la posible presencia de personas prensadas entre las unidades involucradas.
Al arribar al lugar, los rescatistas localizaron dos vehículos participantes en el percance. Uno de ellos era un tractocamión de la marca Freightliner que circulaba sin caja. Su conductor fue valorado en el sitio por personal médico de la autopista perteneciente al servicio A.M.O.R.
La segunda unidad involucrada fue una camioneta tipo pick-up Nissan Frontier. Sin embargo, al momento de la llegada de las autoridades y cuerpos de emergencia no se encontraban ocupantes en el área cercana al vehículo.
Personas que presenciaron los hechos señalaron que observaron al conductor de la camioneta retirarse del lugar después del accidente. Las autoridades tomaron conocimiento de la situación y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
Elementos de la unidad 637 llevaron a cabo maniobras para eliminar riesgos en ambas unidades y prevenir otro incidente. Debido al accidente, el tráfico quedó completamente detenido en dirección de Monterrey hacia Saltillo, mientras que en el sentido contrario únicamente permaneció habilitado un carril para la circulación.