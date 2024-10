Saltillo: ‘Me agarró de frente y me aventó hasta el voladero’; narra ‘Taxista de los Perritos’ violento percance

Cuando inicié el proyecto me dije: ‘tengo que hacer algo para seguir pagando la moto y sacar para más perritos’”, explicó Daniel en una entrevista realizada meses atrás, y en sus palabras nos muestra que su espíritu altruista no conoce límites.

EL GOLPE QUE LE DA LA VIDA

Sin embargo, el destino le ha puesto un nuevo desafío. Daniel sufrió un grave accidente en la carretera a General Cepeda, mientras se dirigía a su rancho para dejar cobijas y provisiones a los perros que cuida.

Fue debido a un conductor que viajaba a exceso de velocidad y le pegó de frente y lo lanzó por los aires con todo y su motocicleta, que ahora el joven está en riesgo de perder su pierna.

A pesar de su dolor, Daniel relató el momento con una valentía que sólo alguien como él, que ha enfrentado las adversidades más duras, puede tener.

“Me agarró de frente y me aventó hasta el voladero. Como pude, con la pierna rota, salí para tomar fotos y videos de la camioneta porque pensé que el sujeto iba a huir. La pierna estaba desgarrada, pero lo más importante para mí era asegurarme de que alguien respondiera”.

Daniel fue llevado de urgencia a un hospital público, pero la falta de equipo especializado obligó a que fuera trasladado a un hospital privado, donde los costos del tratamiento se han vuelto otro obstáculo en su vida.

A pesar de ello, su determinación sigue intacta. Aun mientras lucha por salvar su pierna, Daniel hace un llamado a la comunidad para que lo apoyen, no sólo con los gastos médicos, sino también para que no abandonen a los perros que él cuida y que lo esperan en su rancho.

“Me gustaría que me apoyaran con la segunda parte de la cirugía. La verdad, extraño mucho a mis perritos, ellos dependen de mí. Mi familia ha estado conmigo todo el tiempo, pero me preocupa mucho una señora que cuido, que tiene Alzheimer. No sé cómo está, y eso me parte el corazón. Lo único que quiero es salir de esta para seguir ayudando a mis amigos de cuatro patas, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer?”

Daniel siempre ha creído en el poder de las buenas acciones. A lo largo de los años, su misión de vida ha sido clara: darles una oportunidad a aquellos que no tienen voz. Los perros abandonados, que él cuida con tanto cariño, le devolvieron la esperanza cuando más lo necesitaba.

Hoy, sin embargo, es Daniel quien necesita ayuda. Los gastos médicos para salvar su pierna son considerables, y a pesar de su fortaleza emocional, la carga económica es algo que no puede enfrentar solo.

Aquellos que deseen apoyar a este joven pueden hacerlo contribuyendo a la cuenta BBVA 4152313762115793 a nombre de Christian Márquez. También puso a disposición su número de teléfono: 844 605 8874.