¿Por qué tanta gente se engañó a sí misma sobre Trump?

Por Michelle Goldberg

La elección de Donald Trump en 2024 provocó en muchos financieros espasmos de éxtasis anticipatorio al imaginarse libres de normativas, impuestos y pronombres desconocidos. “Los banqueros y financieros dicen que la victoria de Trump ha envalentonado a quienes se quejaban de la ‘doctrina woke’ y sentían que tenían que autocensurarse o cambiar su lenguaje para no ofender a sus colegas más jóvenes, a las mujeres, a las minorías o a las personas discapacitadas”, publicó The Financial Times unos días antes de la toma de posesión de Trump. El artículo citaba a un importante banquero que se jactaba —anónimamente— de poder volver a utilizar por fin insultos como “retrasado”. Las vibras habían cambiado; los espíritus animales se soltaron.

“Estamos entrando en el gobierno más procrecimiento, proempresa y proestadounidense que he visto en mi vida adulta”, se jactó en diciembre el gestor de fondos de alto riesgo Bill Ackman.

Sin embargo, un veterano de Wall Street comprendió el riesgo que suponía para la economía un Trump desatado. Tras la victoria de Trump en noviembre, Peter Berezin, estratega global jefe de BCA Research, que proporciona estudios macroeconómicos a las principales instituciones financieras, estimó que la probabilidad de una recesión había subido al 75 por ciento. “La perspectiva de una escalada de la guerra comercial probablemente deprimirá la inversión empresarial al tiempo que reducirá el ingreso real disponible de los hogares”, decía un informe de BCA.

Lo sorprendente no es que Berezin viera venir la crisis arancelaria de Trump, sino que tantos de sus colegas no lo hicieran. No hace falta ser un sofisticado profesional de las finanzas, después de todo, para comprender que Trump cree, firme y ardientemente, en gravar las importaciones, y piensa que cualquier país que venda más bienes a Estados Unidos de los que compra debe estar estafándonos. Todo lo que había que hacer era leer las noticias o escuchar las propias palabras de Trump. Sin embargo, Berezin era un caso atípico; la mayoría de quienes se ganan la vida con su perspicacia financiera comprendían menos las prioridades de Trump que un espectador casual de la MSNBC.

El lunes, mientras las acciones se tambaleaban por los cambios en las noticias y los rumores sobre los aranceles, hablé con Berezin, que reside en Montreal, sobre cómo Wall Street se había equivocado tanto con Trump. Me dijo que muchos inversores que se enorgullecen de su inteligencia son, de hecho, meras criaturas de rebaño. “Todos estos prejuicios cognitivos a los que están sujetos los inversores minoristas aficionados, los profesionales de Wall Street están, en todo caso, aún más sujetos a ellos porque tienen un riesgo profesional asociado al hecho de ir en contra de la tendencia”, dijo.

La gente de las finanzas, dijo Berezin, tiene más probabilidades de ser castigada por ser demasiado cauta y pesimista que por ser demasiado esperanzada y agresiva. El año pasado, por ejemplo, un famoso estratega llamado Marko Kolanovic abandonó abruptamente JPMorgan Chase cuando sus sombrías predicciones sobre 2023 y 2024 resultaron ser erróneas, o al menos prematuras. Mike Wilson, también conocido por su tendencia bajista, abandonó su puesto de presidente del Comité de Inversión Global de Morgan Stanley, aunque permaneció en la empresa. “No te despiden por ser alcista, pero sí por ser bajista en Wall Street”, dijo Berezin.

Algunos inversores también sintieron una afinidad cultural con el nuevo gobierno que nubló aún más su juicio. Cuando lo woke estaba en auge, mucha gente del mundo de la tecnología y las finanzas se quejaba en silencio de que se les culpabilizara y se les obligara a fingir preocupación por la justicia social. “Cuando llegó la oportunidad de deshacerse de todo eso, lo hicieron encantados”, dijo Berezin. “Y Trump les permitió hacerlo”.

Por eso, el pasado octubre, cuando Scott Bessent, que pronto sería secretario del Tesoro, dijo que Trump era en realidad un librecambista que utilizaba los aranceles como táctica de negociación, Wall Street estaba ansioso por creerle. “Es escalar para desescalar”, dijo Bessent a The Financial Times.

Esta afirmación era obviamente absurda. Trump lleva décadas obsesionado con los aranceles, a los que llamó “la palabra más hermosa del diccionario”. En su libro de 2018 Miedo, Trump en la Casa Blanca, Bob Woodward señaló que Trump garabateó “EL COMERCIO ES MALO” en el margen de un discurso que pronunció tras la cumbre del G20. Es lógico que Trump vea las cosas de este modo. Cuando hace ventas, ya sea de cursos de la Universidad Trump o de criptomonedas con la marca Trump, suele aprovecharse del comprador, y ve el comercio mundial a través de la misma lente de suma cero.

Es bien sabido que durante su primer mandato, las llamadas personas razonables en la situación frustraron algunos de los caprichos más destructivos de Trump. Ha habido muchas menos figuras de ese tipo en la secuela de Trump, lo que ha dado lugar a la degradación al por mayor de la gobernanza estadounidense. La teórica de la conspiración Laura Loomer acaba de dirigir una purga del Consejo de Seguridad Nacional. Gracias a los recortes fortuitos de Elon Musk, los empleados que antes trabajaban para prevenir la propagación de enfermedades como el ébola han desaparecido, al igual que los expertos en seguridad nuclear. No hay nadie en el poder ejecutivo dispuesto a rebatir públicamente las amenazas de Trump de apoderarse de Canadá. De algún modo, los operadores no se dieron cuenta de que acabaría habiendo consecuencias económicas de un desgobierno tan profundo.

“Los mercados deberían haber atado los cabos de que si hablas de anexionarte Groenlandia, Canadá, el canal de Panamá, probablemente también vas a ser más radical en el comercio”, dijo Berezin.

Pero los profesionales de Wall Street, como tantas otras personas ostensiblemente inteligentes, se negaron a ver a Trump con claridad, confundiendo su habilidad como demagogo con sabiduría como legislador. “No creo que esto fuera previsible”, publicó un afligido Ackman en X el lunes. “Supuse que primaría la racionalidad económica”. Qué extraña suposición sobre quien llevó a la quiebra a casinos.

Berezin cree que Wall Street aún no ha asimilado el costo de la incipiente presidencia de Trump. “Creo que en este momento puede que hayamos sobrepasado el horizonte de sucesos, lo que significa que aunque Trump se retracte de los aranceles, se ha causado suficiente daño a la economía estadounidense, a la economía mundial, a la confianza de los inversores, a la confianza de los consumidores, que probablemente veremos una recesión independientemente de lo que ocurra”, dijo.

Señala que mientras la atención pública se centra en el mercado bursátil, hay señales alarmantes en el mercado de bonos. Normalmente, si las acciones bajan, también lo hacen los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, porque se vuelven más deseables para quienes buscan un lugar seguro donde poner su dinero. Al menos ahora mismo, eso no está ocurriendo, lo que en su opinión podría ser señal de una crisis de confianza en la estabilidad del gobierno estadounidense y de la deuda que emite.

“Si nos dirigimos a este nuevo mundo en el que no se puede confiar en EE. UU., ¿realmente queremos tener muchos bonos del Tesoro?”, dijo mientras esbozaba el pensamiento de los inversores. “¿Queremos realmente utilizar el dólar como reserva?”. Resulta que tomar todo el poder blando que Estados Unidos ha acumulado desde la Segunda Guerra Mundial y prenderle fuego tiene un precio. Quién lo iba a decir.

Michelle Goldberg es columnista de Opinión desde 2017. Es autora de varios libros sobre política, religión y derechos de las mujeres, y formó parte de un equipo que ganó un Premio Pulitzer al servicio público en 2018 por informar sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo.