Saltillo: montacarguista fallece de un infarto en plena vía pública
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El hombre, de 49 años, murió cuando se encontraba en calles de la colonia Jardines del Bosque
Un hombre de 49 años, identificado como Gustavo “N”, murió aparentemente a causa de un infarto cuando se encontraba en la vía pública, sin alcanzar a llegar a su domicilio, en la colonia Jardines del Bosque, al oriente de Saltillo.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Santa Gertrudis y Santa Rita, donde el hombre se desplomó sobre la banqueta la noche de ayer.
Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes encontraron a Gustavo, quien era montacarguista en una empresa local, tendido y realizaron una valoración; sin embargo, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento.
De manera preliminar, se estableció que un posible infarto habría provocado su muerte, sin que se detectaran indicios de violencia o alguna otra circunstancia que hiciera presumir un hecho delictivo.
Tras confirmarse el deceso, el cuerpo fue cubierto con una sábana quirúrgica de color azul, mientras familiares y amigos arribaban al sitio al enterarse de lo ocurrido.
Elementos de la Policía Estatal de Coahuila acudieron para resguardar el área y establecer el acordonamiento correspondiente, en espera de la llegada de agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Una vez concluidas las primeras diligencias e inspecciones, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaría la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.