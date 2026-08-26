Saltillo: montacarguista fallece de un infarto en plena vía pública

Un hombre de 49 años, identificado como Gustavo “N”, murió aparentemente a causa de un infarto cuando se encontraba en la vía pública, sin alcanzar a llegar a su domicilio, en la colonia Jardines del Bosque, al oriente de Saltillo. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Santa Gertrudis y Santa Rita, donde el hombre se desplomó sobre la banqueta la noche de ayer.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes encontraron a Gustavo, quien era montacarguista en una empresa local, tendido y realizaron una valoración; sin embargo, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento. De manera preliminar, se estableció que un posible infarto habría provocado su muerte, sin que se detectaran indicios de violencia o alguna otra circunstancia que hiciera presumir un hecho delictivo.

Tras confirmarse el deceso, el cuerpo fue cubierto con una sábana quirúrgica de color azul, mientras familiares y amigos arribaban al sitio al enterarse de lo ocurrido.