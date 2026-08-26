Saltillo: montacarguista fallece de un infarto en plena vía pública

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    Saltillo: montacarguista fallece de un infarto en plena vía pública
    El hombre fue localizado sin vida sobre la banqueta en el cruce de Santa Gertrudis y Santa Rita. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El hombre, de 49 años, murió cuando se encontraba en calles de la colonia Jardines del Bosque

Un hombre de 49 años, identificado como Gustavo “N”, murió aparentemente a causa de un infarto cuando se encontraba en la vía pública, sin alcanzar a llegar a su domicilio, en la colonia Jardines del Bosque, al oriente de Saltillo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Santa Gertrudis y Santa Rita, donde el hombre se desplomó sobre la banqueta la noche de ayer.

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Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes encontraron a Gustavo, quien era montacarguista en una empresa local, tendido y realizaron una valoración; sin embargo, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento.

De manera preliminar, se estableció que un posible infarto habría provocado su muerte, sin que se detectaran indicios de violencia o alguna otra circunstancia que hiciera presumir un hecho delictivo.

$!Gustavo se desempeñaba como montacarguista.
Gustavo se desempeñaba como montacarguista. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras confirmarse el deceso, el cuerpo fue cubierto con una sábana quirúrgica de color azul, mientras familiares y amigos arribaban al sitio al enterarse de lo ocurrido.

$!Autoridades estatales resguardaron el sitio y esperaron la llegada de los agentes de la AIC y Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.
Autoridades estatales resguardaron el sitio y esperaron la llegada de los agentes de la AIC y Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila acudieron para resguardar el área y establecer el acordonamiento correspondiente, en espera de la llegada de agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Una vez concluidas las primeras diligencias e inspecciones, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaría la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

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