Saltillo: Motociclista resulta lesionado tras choque en la Madero
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Joven de 27 años sufrió probable fractura luego de que una camioneta le cerró el paso
Un motociclista resultó lesionado la mañana de este sábado en Saltillo, luego de impactarse contra una camioneta sobre la calzada Francisco I. Madero, a la altura del Hospital Universitario.
El accidente se registró minutos después de las 7:00 horas. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención al afectado.
El lesionado fue identificado como Luis Hernández, de 27 años, quien circulaba en una motocicleta Italika con dirección a Emilio Carranza.
De acuerdo con la versión del conductor involucrado, Carlos, de 39 años, este salía del estacionamiento del hospital a bordo de una camioneta Toyota Tacoma. Señaló que no vio al motociclista al incorporarse a la vialidad.
La maniobra provocó que le cerrara el paso, sin que el joven pudiera frenar o esquivar la unidad, lo que derivó en el impacto.
Tras el choque, el motociclista cayó sobre el pavimento y presentó una probable fractura en el tobillo derecho, por lo que fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para su atención médica.
El conductor de la camioneta fue detenido en el lugar. En tanto, la aseguradora acudió para iniciar el proceso correspondiente, en espera de la intervención del Ministerio Público.