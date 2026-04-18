Saltillo: Motociclista resulta lesionado tras choque en la Madero

El accidente se registró minutos después de las 7:00 horas. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención al afectado.

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este sábado en Saltillo , luego de impactarse contra una camioneta sobre la calzada Francisco I. Madero, a la altura del Hospital Universitario.

El lesionado fue identificado como Luis Hernández, de 27 años, quien circulaba en una motocicleta Italika con dirección a Emilio Carranza.

De acuerdo con la versión del conductor involucrado, Carlos, de 39 años, este salía del estacionamiento del hospital a bordo de una camioneta Toyota Tacoma. Señaló que no vio al motociclista al incorporarse a la vialidad.

La maniobra provocó que le cerrara el paso, sin que el joven pudiera frenar o esquivar la unidad, lo que derivó en el impacto.

Tras el choque, el motociclista cayó sobre el pavimento y presentó una probable fractura en el tobillo derecho, por lo que fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para su atención médica.