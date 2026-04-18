Motociclista sufre fractura tras ser embestido; responsable huye, en Saltillo

Hugo César N., de 23 años de edad, fue llevado de urgencia a una clínica particular tras ser derribado de su propia motocicleta en la colonia Nazario S. Ortiz Garza.

Todo ocurrió en el cruce de la calle Juan Félix Herrera y el bulevar Vito Alessio Robles, hasta donde arribó una ambulancia. Tras ser valorado, el afectado mencionó que tenía pocos minutos de haber salido de su trabajo en una empresa de aceros inoxidables. Se dirigía a su domicilio a bordo de su motocicleta Yamaha, en sentido de norte a sur. Al llegar al cruce con la calle Juan Félix Herrera, una camioneta Chevrolet se atravesó a su paso.

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Tras impactarlo en el costado lateral derecho, fue derribado y presentó una probable fractura en la pierna izquierda. El responsable aprovechó la ausencia de las autoridades para huir y esconderse en un domicilio ubicado en la calle Séptima de la misma colonia.