Saltillo: motociclista se pasa el rojo y se impacta contra vehículo

Dos jóvenes resultaron lesionados luego de que al pasarse un semáforo en rojo, se impactaran contra el costado de un vehículo de la marca Nissan, esto a la altura de la colonia Villas de San Lorenzo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas cuando el conductor de un vehículo de la marca Nissan modelo Altima transitaba sobre el bulevar Antonio Cárdenas con dirección de norte a sur.

Fue en cruce con el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, que sobre el semáforo giró hacia el oriente para incorporarse a la vialidad, sin embargo al hacerlo, el conductor de una motocicleta que transitaba rumbo al norte, se pasó el semáforo en rojo lo que ocasionó que se impactara contra el costado derecho del vehículo. Tras el impacto, el joven motociclista y su acompañante salieron proyectados contra la carpeta asfáltica mientras que el automóvil quedó en medio de la circulación.

Testigos de lo ocurrido solicitaron al presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal se dirigieron al lugar de los hechos. Paramédicos de la Cruz Roja que transitaban por el sitio, al ver el percance se acercaron para la valoración de los lesionados quienes fueron trasladados a las instalaciones del Hospital General para su pronta atención médica. Los agentes de vialidad, al arribar tomaron conocimiento de lo ocurrido además de abanderar la circulación para así evitar otro accidente. Finalmente el hecho fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales en donde se deslindarán las responsabilidades.

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