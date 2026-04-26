Saltillo: rafaguean domicilio en Real del Sol y huyen en camioneta

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Saltillo
/ 26 abril 2026
    Saltillo: rafaguean domicilio en Real del Sol y huyen en camioneta
    Dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda (al menos nueve tiros). MARTÍN ROJAS

El hecho provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad

Una serie de detonaciones de arma de fuego registradas en el fraccionamiento Real del Sol generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad la noche del viernes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, varios sujetos a bordo de una camioneta Honda Odyssey ingresaron al segundo sector del fraccionamiento sin que el vigilante les solicitara identificación. Posteriormente, al circular por la calle Astro Rey, se detuvieron frente a un domicilio marcado con el número 903.

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En ese punto, los individuos accionaron un arma de fuego en repetidas ocasiones contra la vivienda, realizando al menos nueve disparos. Al momento del ataque, los integrantes de la familia se encontraban al interior del inmueble; afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

$!En el lugar se hallaron casquillos percutidos e impactos en la fachada y un vehículo.
En el lugar se hallaron casquillos percutidos e impactos en la fachada y un vehículo. MARTÍN ROJAS

Vecinos que escucharon las detonaciones alertaron a las autoridades a través de grupos de seguridad y reportes al sistema de emergencias, minutos antes de las 22:00 horas, lo que derivó en la movilización de elementos del Grupo de Reacción Sureste, Policía Estatal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

En el lugar, las autoridades localizaron al menos seis casquillos percutidos, así como impactos en la fachada del domicilio y en una camioneta que se encontraba estacionada en el exterior.

La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban el levantamiento de indicios e integraban la carpeta de investigación correspondiente. Aunque hasta el momento no se ha informado el móvil de la agresión, trascendió que los presuntos responsables habrían sido identificados mediante cámaras de vigilancia, por lo que ya son buscados por las autoridades

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