Saltillo: buscan ‘revivir’ a La Deportiva, el V. Carranza y La Aurora; rehabilitación en agosto a cargo de SMA

A partir de este mes de agosto, el Parque Ecológico La Aurora, La Ciudad Deportiva y el Parque V. Carranza en Saltillo, dejarán de estar bajo la administración y mantenimiento del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) para quedar a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila (SMA). El subsecretario de Fortalecimiento y Cumplimiento Ambiental de la SMA, Alejandro Hassaf Tobías, informó en exclusiva para VANGUARDIA que el cambio de administración se dio por indicaciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“La esencia de esto es darles un buen mantenimiento que a final de cuentas la Secretaría del Medio Ambiente ya cuenta con el Bosque Urbano, con El Chapulín y se están añadiendo estos tres parques que pertenecen al Inedec, obviamente sin descuidar las partes deportivas”, afirmó Hassaf Tobías. Ante esto, se realizará una división de funciones donde el instituto deportivo mantendrá el control técnico de las áreas especializadas de alto rendimiento y ligas locales dentro de los recintos. “En la Ciudad Deportiva, el Inedec va a administrar y a mantener toda la parte deportiva, todo lo que son las canchas de frontón, frontenis, béisbol, obviamente el Estadio Olímpico, las canchas de básquet y de patinaje”, expuso.

En cambio, explicó que la Secretaría asumirá la responsabilidad total sobre la limpieza y la conservación general de los sectores de convivencia recreativa dentro de los complejos. “El ejemplo de la Ciudad Deportiva, la limpieza, poda, desazolve y deshierbe el tema del lago, toda la parte de mantenimiento para operación del parque”, señaló. Con respecto a áreas específicas como las instalaciones de tiro con arco ubicadas en La Aurora, el subsecretario detalló la forma en que se coordinarán con la institución del deporte. “La cancha o la parte de tiro con arco sigue siendo del Inedec. ¿En qué les vamos a ayudar nosotros? En mantenerlo limpio, en cortar el zacate, en pintura”, comentó. En múltiples ocasiones, usuarios se han quejado en redes sociales por el mal estado de los parques que ahora administrará la SMA, particularmente el parque V. Carranza. Los tres espacios públicos transferidos a la dependencia ambiental representan una extensión territorial en conjunto que supera las 60 hectáreas distribuidas en la capital coahuilense. Hassaf apuntó que para arrancar las labores operativas, el gobierno estatal destinó un presupuesto de cinco millones de pesos a través de la gestión de la secretaria Susana Estens de la Garza, asignado exclusivamente a insumos técnicos. “Se destinaron 5 millones de pesos para la compra de maquinaria, los tractores, podadores, pintura, máquinas Graco para la pintura, soldadoras, todo el tipo de herramienta que requiere de lo que se va a utilizar para hacer todas este mantenimiento”, señaló el subsecretario.

ASÍ OPERARÁN LAS NUEVAS BRIGADAS Las labores operativas contarán con la transferencia del personal que trabajaba en los parques bajo el esquema del Inedec, sumando además el apoyo técnico de los trabajadores de Bello Coahuila. “Vamos a tener un cronograma de trabajo para atender también cada uno de los parques y con esto les vamos a ayudar a la gente que está ahí a mantener los parques limpios”, aseguró. Las actividades inmediatas programadas por el personal de la subsecretaría contemplan pintura de cordones cunetas, reparación de bardas, postes, soldadura y el arreglo general de los juegos infantiles. La planeación institucional contempla iniciar formalmente con las actividades físicas en los tres recintos durante la primera semana del mes de agosto, una vez que concluya el periodo vacacional oficial. “Vamos a empezar en primera instancia con el Parque de la Aurora, ahí es donde vamos a hacer el piloto y el arranque donde más de 35 gentes van a estar trabajando”, expuso.

Las labores técnicas incluirán la revisión del alumbrado público y la aplicación de mejoras en los servicios sanitarios basándose en diagnósticos previos de la infraestructura. El equipo mecánico entregado por las autoridades estatales incluye podadoras, tractores, hidrolavadoras Kärcher, fumigadoras y soldadoras portátiles adaptadas con un sistema de autogenerador de corriente eléctrica. “El gobernador está muy comprometido con el beneficio de estos parques y obviamente traducirlo a beneficio para la ciudadanía”, señaló Hassaf Tobías. EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO FUTURO El funcionario descartó que por ahora se tenga contemplada la ejecución de algún proyecto de remodelación integral profunda durante los meses restantes del año. “No podemos pensar en una remodelación cuando lo entre lo que está hay cosas que nos sirven. Entonces, vamos a ir primero por pasos. Este año vamos a cerrar con eso”, afirmó. La dependencia estatal se enfocará en elaborar las propuestas técnicas de embellecimiento y actualización para los parques con miras a presentarlas en el siguiente ejercicio presupuestal.

“Estamos hablando que en La Aurora existen más de mil 750 árboles, no nada más nogales, hay de todo. Cuando tú caminas ahí, ves una vegetación impresionante, muy densa y también ves fauna”, detalló. Hassaf Tobías apuntó que el incremento en las responsabilidades del organismo ambiental requerirá de una evaluación para realizar ajustes económicos al presupuesto asignado a la secretaría. “Si tú le pones un poquito más de carritos, le tienes que poner un poquito más de gasolina, si no no vas a poder llegar a ningún lado”, concluyó el subsecretario.

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