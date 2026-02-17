Buscan a David Iván, desaparecido desde 2025 en Ramos Arizpe

La Comisión de Búsqueda de Personas activó una alerta para localizar a David Iván Huerta Alegría, de 33 años, reportado como desaparecido desde 2025 en el municipio de Ramos Arizpe. Las autoridades solicitan a la población proporcionar cualquier información sobre su paradero a través de los canales de contacto disponibles.

De acuerdo con la ficha oficial, Huerta Alegría mide 1.76 metros, tiene complexión robusta y tez aperlada. Su cabello es corto y negro, los ojos café oscuro, nariz grande y redonda, y labios gruesos. Como señas particulares, presenta un tatuaje de un atrapa sueños y perforación en el oído.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla. La Comisión enfatiza la importancia de cualquier información que pueda ayudar a localizarlo y mantenerlo a salvo. Las personas que cuenten con datos sobre su paradero pueden comunicarse vía mensaje privado en redes sociales o a los teléfonos: 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199.