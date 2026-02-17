Buscan a David Iván, desaparecido desde 2025 en Ramos Arizpe

Saltillo
17 febrero 2026
    Autoridades piden reportar cualquier información a los números oficiales de contacto o mediante redes sociales. REDES SOCIALES

El hombre mide 1.76 m, complexión robusta, tez aperlada, cabello corto negro, ojos café oscuro, nariz grande y labios gruesos; presenta tatuaje de atrapa sueños y perforación en el oído

La Comisión de Búsqueda de Personas activó una alerta para localizar a David Iván Huerta Alegría, de 33 años, reportado como desaparecido desde 2025 en el municipio de Ramos Arizpe. Las autoridades solicitan a la población proporcionar cualquier información sobre su paradero a través de los canales de contacto disponibles.

De acuerdo con la ficha oficial, Huerta Alegría mide 1.76 metros, tiene complexión robusta y tez aperlada. Su cabello es corto y negro, los ojos café oscuro, nariz grande y redonda, y labios gruesos. Como señas particulares, presenta un tatuaje de un atrapa sueños y perforación en el oído.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla. La Comisión enfatiza la importancia de cualquier información que pueda ayudar a localizarlo y mantenerlo a salvo. Las personas que cuenten con datos sobre su paradero pueden comunicarse vía mensaje privado en redes sociales o a los teléfonos: 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199.

La alerta de búsqueda se difundió también a través de las redes sociales de la Comisión de Búsqueda de Coahuila, incluyendo Facebook y Twitter, con el objetivo de ampliar la difusión y llegar a más personas que puedan aportar información relevante.

Las autoridades reiteran que la colaboración de la ciudadanía es fundamental en casos de personas desaparecidas y que cualquier reporte será manejado con confidencialidad. Además, se hace un llamado a permanecer atentos a lugares públicos, redes sociales y zonas frecuentadas por la víctima para facilitar su localización.

La Comisión de Búsqueda de Personas mantiene abierta la investigación sobre la desaparición de David Iván Huerta Alegría y continúa coordinando acciones con otras instancias para recabar información, verificar pistas y agilizar su localización. La institución solicita que cualquier indicio sea reportado de inmediato para incrementar las posibilidades de encontrarlo sano y salvo.

