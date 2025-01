Saltillo: ‘No sabemos qué sigue’; migrantes en incertidumbre tras el regreso de Donald Trump

En la Casa del Migrante de Saltillo, las historias se entrelazan con el cansancio y la esperanza. Miles de migrantes, como José Gabriel, han dejado todo atrás buscando una oportunidad para empezar de nuevo, pero ahora enfrentan un futuro más incierto que nunca.

José Gabriel, migrante venezolano, resume el sentimiento general: “El panorama es confuso, la verdad. Estamos en incertidumbre porque ya no alcanzamos CBP One y andan cazando a los que crucen. Ya tengo más de cuatro meses en viaje, no sé qué sigue después de aquí”, comparte con la mirada baja, cargando consigo un peso que no es solo físico, sino también emocional.

