Saltillo: Omisión de alto termina en choque múltiple en Bellavista
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El impacto proyectó un vehículo contra un negocio y alcanzó a otra unidad estacionada; no hubo lesionados
Un accidente vial se registró la noche del sábado en la colonia Bellavista, en Saltillo, luego de que un conductor no respetara la señal de alto, lo que derivó en un choque múltiple con daños materiales de consideración.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron minutos antes de las 23:00 horas, cuando el conductor de un vehículo Kia circulaba de sur a norte sobre la calle José María Morelos. Al llegar al cruce con Pedro Aranda, omitió el alto y le quitó el derecho de paso a un Nissan March que transitaba de poniente a oriente.
Tras el impacto, el Nissan fue proyectado hacia la banqueta hasta estrellarse contra la fachada de un negocio. En ese momento no había peatones en el sitio, lo que evitó que el percance dejara personas lesionadas.
El Kia continuó su trayectoria y terminó impactándose contra un Chevrolet Malibu gris que se encontraba estacionado, donde una familia esperaba su pedido de comida.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes. El caso fue turnado a la aseguradora, que se hará cargo de los daños ocasionados.