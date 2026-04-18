Saltillo: Omisión de alto termina en choque múltiple en Bellavista

Un accidente vial se registró la noche del sábado en la colonia Bellavista, en Saltillo, luego de que un conductor no respetara la señal de alto, lo que derivó en un choque múltiple con daños materiales de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron minutos antes de las 23:00 horas, cuando el conductor de un vehículo Kia circulaba de sur a norte sobre la calle José María Morelos. Al llegar al cruce con Pedro Aranda, omitió el alto y le quitó el derecho de paso a un Nissan March que transitaba de poniente a oriente.