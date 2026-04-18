Ignora semáforo y deja a un conductor prensado en el Centro de Saltillo

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Saltillo
/ 18 abril 2026
    Ignora semáforo y deja a un conductor prensado en el Centro de Saltillo
    El vehículo afectado fue lanzado contra un poste tras el impacto en el cruce. MARTÍN ROJAS

Choque en el Centro involucró tres vehículos; el responsable fue detenido

Un fuerte accidente vial se registró la madrugada de este sábado en la Zona Centro de Saltillo, luego de que un conductor presuntamente ignorara la luz roja de un semáforo, provocando un choque que dejó a una persona prensada y daños materiales de consideración.

El percance ocurrió alrededor de las 01:00 horas en el cruce de las calles Pérez Treviño y Abasolo. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Ford circulaba a exceso de velocidad con dirección al norte y, al llegar a la intersección, no respetó la señal, impactando contra un Chevrolet Aveo gris que contaba con derecho de paso al avanzar de oriente a poniente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-ignora-alto-y-deja-dos-lesionados-en-la-guayulera-HD20106661

Tras el impacto, el automóvil compacto fue proyectado contra un poste de concreto ubicado en la esquina. En la trayectoria, también golpeó la parte trasera de una camioneta Ford que se encontraba estacionada frente a un negocio.

Debido a la fuerza del choque, el conductor del Aveo quedó atrapado entre los fierros retorcidos, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de rescate. Elementos de emergencia utilizaron equipo hidráulico, conocido como “quijadas de la vida”, para liberarlo.

$!Elementos de emergencia brindaron atención prehospitalaria al lesionado.
Elementos de emergencia brindaron atención prehospitalaria al lesionado. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente trasladaron al lesionado a un hospital para su valoración médica.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y detuvieron al presunto responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

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