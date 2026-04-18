Ignora semáforo y deja a un conductor prensado en el Centro de Saltillo

Un fuerte accidente vial se registró la madrugada de este sábado en la Zona Centro de Saltillo, luego de que un conductor presuntamente ignorara la luz roja de un semáforo, provocando un choque que dejó a una persona prensada y daños materiales de consideración.

El percance ocurrió alrededor de las 01:00 horas en el cruce de las calles Pérez Treviño y Abasolo. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Ford circulaba a exceso de velocidad con dirección al norte y, al llegar a la intersección, no respetó la señal, impactando contra un Chevrolet Aveo gris que contaba con derecho de paso al avanzar de oriente a poniente.