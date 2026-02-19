Saltillo: operativo en Misiones V Sector deja un detenido e inmueble asegurado por investigación de narcomenudeo

Saltillo
/ 19 febrero 2026
    Saltillo: operativo en Misiones V Sector deja un detenido e inmueble asegurado por investigación de narcomenudeo
    La investigación se derivó de una denuncia por extorsión en agravio de un empresario. ESPECIAL

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre fue acusado de intentar extorsionar a un empresario

Una residencia en el fraccionamiento Misiones V Sector fue cateada por personal de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que se recibiera una denuncia por extorsión en agravio de un empresario. Durante la diligencia se aseguró un arma de fuego y se detuvo al propietario del inmueble, identificado como Javier ¨N¨.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso habría enviado a la víctima un mensaje de audio vía WhatsApp en el que se identificaba como integrante de una célula criminal y aseguraba poseer armas de alto poder. Su presunta intención era extorsionar al empresario, aunque las autoridades no precisaron el monto exigido. Ante la amenaza, la víctima presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.

Personal de Investigaciones Especiales de la FGE cateó una residencia en Misiones V Sector.
Personal de Investigaciones Especiales de la FGE cateó una residencia en Misiones V Sector. ESPECIAL

Tras la querella, un juez autorizó el cateo del domicilio de Javier ¨N¨, donde fue localizada una pistola. Aunque el arma no es de uso exclusivo del Ejército, su posesión derivó en la detención del imputado, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Las autoridades señalaron que el acusado se desempeñó durante varios años como empresario del ramo transportista y que su situación jurídica se definirá en las próximas horas.

SELLO Y ASEGURAMIENTO

El inmueble cateado permanece asegurado dentro de una investigación de delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo. Según el acta de aviso de orden de cateo, el inmueble se considera instrumento, objeto o producto del delito con fundamento en los artículos 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como parte de las diligencias de la Fiscalía.

El inmueble permanece asegurado por presunta relación con delitos contra la salud.
El inmueble permanece asegurado por presunta relación con delitos contra la salud. ESPECIAL

El operativo se enmarca en las acciones de la FGE para atender denuncias de extorsión vinculadas con presuntas organizaciones criminales y garantizar la recopilación de evidencia que permita la integración de la carpeta de investigación. La coordinación de Investigaciones Especiales aseguró la propiedad y los indicios dentro del inmueble mientras continúa la indagatoria sobre posibles delitos adicionales relacionados con la salud pública.

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso y recomiendan a la ciudadanía reportar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.

