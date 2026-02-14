Operativo Limpia en Saltillo y Ramos Arizpe deja 18 detenidos; participan Marina, Sedena y Guardia Nacional

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 14 febrero 2026
    Operativo Limpia en Saltillo y Ramos Arizpe deja 18 detenidos; participan Marina, Sedena y Guardia Nacional
    La estrategia fue coordinada por la Fiscalía General del Estado en conjunto con mandos municipales y fuerzas federales. CORTESÍA
Elena Vega
por Elena Vega

COMPARTIR

TEMAS


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


FGE
Sedena

Fuerzas de los tres órdenes de gobierno implementaron el operativo, en el que aseguraron droga, una motocicleta con reporte de robo y diversos objetos ilícitos

Como parte de los acuerdos emanados de la Mesa Regional de Seguridad, y en atención a la instrucción del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, autoridades de los tres niveles de gobierno pusieron en marcha la madrugada de este sábado el denominado “Operativo Limpia” en la Región Sureste de Coahuila.

El despliegue fue coordinado por el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Julio César Loera Ruiz, junto con los mandos únicos de Saltillo y Ramos Arizpe. Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en ambos municipios, principalmente en sectores previamente identificados como puntos de riesgo o con alta incidencia de reportes ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza seguridad en bancos y cajeros con policías y binomios caninos K9

$!Operativo Limpia en Saltillo y Ramos Arizpe deja detenidos y aseguramiento de droga y una motocicleta robada.
Operativo Limpia en Saltillo y Ramos Arizpe deja detenidos y aseguramiento de droga y una motocicleta robada. CORTESÍA

En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. La estrategia consistió en recorridos y revisiones focalizadas en sitios conocidos como “echaderos” y “cuevas”, así como en espacios señalados por su posible relación con actividades ilícitas.

$!Elementos de corporaciones estatales y federales realizaron recorridos simultáneos en zonas consideradas conflictivas de Saltillo y Ramos Arizpe.
Elementos de corporaciones estatales y federales realizaron recorridos simultáneos en zonas consideradas conflictivas de Saltillo y Ramos Arizpe. CORTESÍA

De acuerdo con la autoridad, el objetivo central es “despresurizar” las calles mediante intervenciones directas en zonas conflictivas, inhibir conductas delictivas y ejecutar órdenes de aprehensión vigentes. Asimismo, se busca detectar y asegurar objetos prohibidos, armas, drogas o bienes con reporte de robo.

$!Autoridades aseguraron una motocicleta con reporte de robo, droga y diversos objetos ilícitos durante las acciones de seguridad.
Autoridades aseguraron una motocicleta con reporte de robo, droga y diversos objetos ilícitos durante las acciones de seguridad. CORTESÍA

Como resultado preliminar, se reportó la detención de 18 personas presuntamente vinculadas a delitos como robo y lesiones. Además, fueron asegurados diversos objetos, entre ellos una motocicleta con reporte de robo, dosis de droga, pipas utilizadas para su consumo y otros artículos de procedencia ilícita.

$!Durante los recorridos se realizaron inspecciones en “echaderos” y puntos señalados por su posible relación con actividades ilícitas.
Durante los recorridos se realizaron inspecciones en “echaderos” y puntos señalados por su posible relación con actividades ilícitas. CORTESÍA

Las autoridades estatales y federales destacaron que este tipo de operativos continuará de forma periódica y coordinada, bajo el marco legal correspondiente, con el propósito de fortalecer la seguridad, recuperar espacios públicos y mantener condiciones de orden en la Región Sureste.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


FGE
Sedena

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA
El “oído de avión” es un término genérico que engloba diversos síntomas.

Por qué duelen los oídos en los aviones y cómo prevenirlo
Despertarse con energía no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad del descanso.

¿Te despiertas agotado? El celular sabotea tu sueño