Operativo Limpia en Saltillo y Ramos Arizpe deja 18 detenidos; participan Marina, Sedena y Guardia Nacional
Fuerzas de los tres órdenes de gobierno implementaron el operativo, en el que aseguraron droga, una motocicleta con reporte de robo y diversos objetos ilícitos
Como parte de los acuerdos emanados de la Mesa Regional de Seguridad, y en atención a la instrucción del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, autoridades de los tres niveles de gobierno pusieron en marcha la madrugada de este sábado el denominado “Operativo Limpia” en la Región Sureste de Coahuila.
El despliegue fue coordinado por el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Julio César Loera Ruiz, junto con los mandos únicos de Saltillo y Ramos Arizpe. Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en ambos municipios, principalmente en sectores previamente identificados como puntos de riesgo o con alta incidencia de reportes ciudadanos.
En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. La estrategia consistió en recorridos y revisiones focalizadas en sitios conocidos como “echaderos” y “cuevas”, así como en espacios señalados por su posible relación con actividades ilícitas.
De acuerdo con la autoridad, el objetivo central es “despresurizar” las calles mediante intervenciones directas en zonas conflictivas, inhibir conductas delictivas y ejecutar órdenes de aprehensión vigentes. Asimismo, se busca detectar y asegurar objetos prohibidos, armas, drogas o bienes con reporte de robo.
Como resultado preliminar, se reportó la detención de 18 personas presuntamente vinculadas a delitos como robo y lesiones. Además, fueron asegurados diversos objetos, entre ellos una motocicleta con reporte de robo, dosis de droga, pipas utilizadas para su consumo y otros artículos de procedencia ilícita.
Las autoridades estatales y federales destacaron que este tipo de operativos continuará de forma periódica y coordinada, bajo el marco legal correspondiente, con el propósito de fortalecer la seguridad, recuperar espacios públicos y mantener condiciones de orden en la Región Sureste.