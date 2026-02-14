Operativo Limpia en Saltillo y Ramos Arizpe deja 18 detenidos; participan Marina, Sedena y Guardia Nacional

Como parte de los acuerdos emanados de la Mesa Regional de Seguridad, y en atención a la instrucción del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, autoridades de los tres niveles de gobierno pusieron en marcha la madrugada de este sábado el denominado “Operativo Limpia” en la Región Sureste de Coahuila.

El despliegue fue coordinado por el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Julio César Loera Ruiz, junto con los mandos únicos de Saltillo y Ramos Arizpe. Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en ambos municipios, principalmente en sectores previamente identificados como puntos de riesgo o con alta incidencia de reportes ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza seguridad en bancos y cajeros con policías y binomios caninos K9