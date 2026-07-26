Saltillo: Por pasarse alto ocasiona choque; afectados lo golpean y dejan grave

Un hombre resultó con diversos golpes en el rostro y una posible fractura de tabique luego de verse involucrado en un accidente vial, tras el cual fue agredido por familiares del conductor afectado cuando presuntamente intentaba huir. Los hechos ocurrieron en calles de la Zona Centro de Saltillo. El percance se registró alrededor de las 02:20 horas. El conductor de un Nissan Tsuru circulaba sobre la calle Matamoros, de norte a sur, cuando al llegar al cruce con Melchor Múzquiz fue impactado por una camioneta Ford EcoSport cuyo conductor presuntamente omitió el alto al desplazarse de poniente a oriente.

Tras el choque, el Tsuru quedó en medio de la vialidad. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de la camioneta intentó retirarse, pero fue alcanzado por el padre del automovilista afectado, quien presuntamente lo golpeó con una llave Stilson, ocasionándole lesiones de consideración en el rostro. Testigos solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance.

Minutos después arribaron familiares de ambas partes, lo que derivó en un conato de riña. Debido a la tensión generada en el sitio, elementos de la Policía Municipal intervinieron para controlar la situación, ya que también se presentó un grupo de personas presuntamente pertenecientes a Familia Seguridad.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a José, de 46 años, y lo trasladaron al Hospital General, donde recibiría atención médica por una posible fractura de tabique. Finalmente, los vehículos fueron remolcados a un corralón, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades.