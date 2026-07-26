Saltillo: Por pasarse alto ocasiona choque; afectados lo golpean y dejan grave

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    Saltillo: Por pasarse alto ocasiona choque; afectados lo golpean y dejan grave
    El Nissan Tsuru quedó con severos daños en la parte frontal tras el choque registrado en la Zona Centro. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, el presunto responsable intentó huir, pero fue alcanzado por familiares del conductor afectado; terminó hospitalizado con una posible fractura de tabique

Un hombre resultó con diversos golpes en el rostro y una posible fractura de tabique luego de verse involucrado en un accidente vial, tras el cual fue agredido por familiares del conductor afectado cuando presuntamente intentaba huir. Los hechos ocurrieron en calles de la Zona Centro de Saltillo.

El percance se registró alrededor de las 02:20 horas. El conductor de un Nissan Tsuru circulaba sobre la calle Matamoros, de norte a sur, cuando al llegar al cruce con Melchor Múzquiz fue impactado por una camioneta Ford EcoSport cuyo conductor presuntamente omitió el alto al desplazarse de poniente a oriente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/atropellan-a-sexagenario-en-bulevar-fundadores-saltillo-JG22429374

Tras el choque, el Tsuru quedó en medio de la vialidad. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de la camioneta intentó retirarse, pero fue alcanzado por el padre del automovilista afectado, quien presuntamente lo golpeó con una llave Stilson, ocasionándole lesiones de consideración en el rostro.

Testigos solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al conductor antes de trasladarlo al Hospital General.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al conductor antes de trasladarlo al Hospital General. MARTÍN ROJAS

Minutos después arribaron familiares de ambas partes, lo que derivó en un conato de riña. Debido a la tensión generada en el sitio, elementos de la Policía Municipal intervinieron para controlar la situación, ya que también se presentó un grupo de personas presuntamente pertenecientes a Familia Seguridad.

$!El choque ocurrió en el cruce de las calles Matamoros y Melchor Múzquiz, donde acudieron autoridades de Tránsito Municipal.
El choque ocurrió en el cruce de las calles Matamoros y Melchor Múzquiz, donde acudieron autoridades de Tránsito Municipal. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a José, de 46 años, y lo trasladaron al Hospital General, donde recibiría atención médica por una posible fractura de tabique.

Finalmente, los vehículos fueron remolcados a un corralón, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades.

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