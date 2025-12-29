Saltillo: presunto delincuente se sube a comercio, amenaza con aventarse y es detenido tras ser bajado

Luego de subir a un comercio y no poder bajar del mismo, un presunto ladrón subió aún más alto a un árbol cuando se le indicó que sería detenido, siendo ayudado a descender por bomberos y, aun así, detenido por amenazas. La tarde-noche de este domingo, personal de la Policía Municipal de Saltillo acudió al reporte de una persona en la parte alta de varios comercios de una plaza comercial. TE PUEDE INTERESAR: Derrapa y derriba postes de seguridad en farmacia de Saltillo

Conforme a la llamada recibida al Sistema Estatal de Emergencias 911, se alertó sobre ruidos y la presencia de un hombre en la parte alta de la Papelería Marchand, ubicada en el cruce de los bulevares Los Leones y Venustiano Carranza, donde testigos indicaron que el sujeto se asomaba desde una altura mayor a los 12 metros y pedía ayuda para poder bajar. A la llegada de los uniformados, el hombre mostró una conducta evasiva y señaló que se arrojaría del lugar, luego de que se le indicó que sería detenido por allanamiento.