Saltillo: presunto delincuente se sube a comercio, amenaza con aventarse y es detenido tras ser bajado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El sujeto permaneció a más de 12 metros de altura, fue auxiliado por bomberos con una escalera telescópica y quedó a disposición de la autoridad por amenazas y allanamiento
Luego de subir a un comercio y no poder bajar del mismo, un presunto ladrón subió aún más alto a un árbol cuando se le indicó que sería detenido, siendo ayudado a descender por bomberos y, aun así, detenido por amenazas.
La tarde-noche de este domingo, personal de la Policía Municipal de Saltillo acudió al reporte de una persona en la parte alta de varios comercios de una plaza comercial.
TE PUEDE INTERESAR: Derrapa y derriba postes de seguridad en farmacia de Saltillo
Conforme a la llamada recibida al Sistema Estatal de Emergencias 911, se alertó sobre ruidos y la presencia de un hombre en la parte alta de la Papelería Marchand, ubicada en el cruce de los bulevares Los Leones y Venustiano Carranza, donde testigos indicaron que el sujeto se asomaba desde una altura mayor a los 12 metros y pedía ayuda para poder bajar.
A la llegada de los uniformados, el hombre mostró una conducta evasiva y señaló que se arrojaría del lugar, luego de que se le indicó que sería detenido por allanamiento.
Se solicitó vía radio el apoyo del Cuerpo de Bomberos para realizar el descenso de manera segura. Más tarde se dio a conocer que la persona había subido al techo por medio de un árbol de gran tamaño, pero ya no logró encontrar la forma de bajar.
Los vulcanos utilizaron una escalera telescópica y lograron descenderlo sin que se registraran lesiones.
Una vez abajo, se detuvo a quien dijo llamarse Jairo Alonso ¨N¨, de 34 años, con domicilio en la colonia Mirador, en Ramos Arizpe. El hombre quedó detenido por amenazas a las autoridades, además de lo que resulte por la denuncia de los propietarios de los locales de la zona.