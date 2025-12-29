Saltillo: presunto delincuente se sube a comercio, amenaza con aventarse y es detenido tras ser bajado

Saltillo
/ 29 diciembre 2025
    Saltillo: presunto delincuente se sube a comercio, amenaza con aventarse y es detenido tras ser bajado
    Tras descender, el hombre fue detenido por amenazas y allanamiento. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El sujeto permaneció a más de 12 metros de altura, fue auxiliado por bomberos con una escalera telescópica y quedó a disposición de la autoridad por amenazas y allanamiento

Luego de subir a un comercio y no poder bajar del mismo, un presunto ladrón subió aún más alto a un árbol cuando se le indicó que sería detenido, siendo ayudado a descender por bomberos y, aun así, detenido por amenazas.

La tarde-noche de este domingo, personal de la Policía Municipal de Saltillo acudió al reporte de una persona en la parte alta de varios comercios de una plaza comercial.

TE PUEDE INTERESAR: Derrapa y derriba postes de seguridad en farmacia de Saltillo

$!El sujeto permaneció varios minutos en lo alto del comercio antes de bajar.
El sujeto permaneció varios minutos en lo alto del comercio antes de bajar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Conforme a la llamada recibida al Sistema Estatal de Emergencias 911, se alertó sobre ruidos y la presencia de un hombre en la parte alta de la Papelería Marchand, ubicada en el cruce de los bulevares Los Leones y Venustiano Carranza, donde testigos indicaron que el sujeto se asomaba desde una altura mayor a los 12 metros y pedía ayuda para poder bajar.

A la llegada de los uniformados, el hombre mostró una conducta evasiva y señaló que se arrojaría del lugar, luego de que se le indicó que sería detenido por allanamiento.

$!Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona durante el operativo.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona durante el operativo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Se solicitó vía radio el apoyo del Cuerpo de Bomberos para realizar el descenso de manera segura. Más tarde se dio a conocer que la persona había subido al techo por medio de un árbol de gran tamaño, pero ya no logró encontrar la forma de bajar.

Los vulcanos utilizaron una escalera telescópica y lograron descenderlo sin que se registraran lesiones.

Una vez abajo, se detuvo a quien dijo llamarse Jairo Alonso ¨N¨, de 34 años, con domicilio en la colonia Mirador, en Ramos Arizpe. El hombre quedó detenido por amenazas a las autoridades, además de lo que resulte por la denuncia de los propietarios de los locales de la zona.

Temas


Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pobres y ricos

Pobres y ricos
true

San Esteban: El mártir guapo
true

POLITICÓN: Tren Interoceánico, una tragedia entre el ‘error humano’ y la sospecha de corrupción
El municipio reiteró que no permitirá edificaciones bajo ninguna circunstancia en ese sector.

Alerta Gobierno de Saltillo por fraudes en supuesta venta de terrenos en la colonia Morelos V Sector
Debido al cese de apoyos internacionales, la Casa del Migrante de Saltillo está en riesgo de cierre.

Cesa el flujo migratorio por Coahuila y los traficantes de personas cambian de actividad criminal
Nick Torres, MVP de la Liga Mexicana de Béisbol, tras firmar con los Yankees de Nueva York, equipo con el que buscará debutar en Grandes Ligas en la temporada 2026.

Nick Torres de Algodoneros a las Grandes Ligas: MVP de la LMB firma con los Yankees
Una vieja tableta apoyada en una mesa para usarla como reproductor multimedia.

¿Cambiarás de celular? Esto es lo que puedes hacer con el dispositivo anterior
Stargate de OpenAI, el mayor proyecto de centro de datos de Estados Unidos, se ubicará en Abilene, Texas.

En busca de un auge económico, la Casa Blanca descarta los riesgos de la IA