Saltillo promueve conducción segura con simulacro de accidente para motociclistas

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    Saltillo promueve conducción segura con simulacro de accidente para motociclistas
    El simulacro recreó la atención de un accidente de motocicleta para sensibilizar sobre las consecuencias de conducir sin medidas de seguridad. CORTESÍA

Según la Comisaría de Seguridad, la actividad buscó concientizar a jóvenes sobre los riesgos del exceso de velocidad, el alcohol y la falta de equipo de protección

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizó un simulacro de accidente vial en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la prolongación Urdiñola.

Según la información difundida por el Gobierno Municipal, la actividad tuvo como objetivo generar conciencia entre la juventud sobre la importancia de conducir motocicletas de forma responsable y con las medidas de seguridad necesarias.

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De acuerdo con la autoridad municipal, la representación recreó el impacto de dos motocicletas contra un objeto fijo. Con ello se buscó mostrar las consecuencias del exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y omitir el uso del equipo de protección.

Según la información oficial, estudiantes de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, el Instituto Tecnológico de Saltillo, la Universidad Autónoma del Noreste, la Universidad Carolina y la Universidad Vizcaya de las Américas participaron en la actividad preventiva para reforzar la cultura del manejo responsable y el respeto al Reglamento de Tránsito.

La Comisaría informó que estas acciones forman parte de la estrategia de prevención impulsada por el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado. Durante el evento participaron autoridades municipales y estatales relacionadas con seguridad, prevención social y atención a las juventudes.

$!Los mensajes difundidos durante la jornada hicieron énfasis en evitar el consumo de alcohol al conducir y en el uso del casco por parte de motociclistas.
Los mensajes difundidos durante la jornada hicieron énfasis en evitar el consumo de alcohol al conducir y en el uso del casco por parte de motociclistas. CORTESÍA

Asimismo, el Gobierno Municipal recordó que permanece abierto el curso ”Rueda por tu Vida”, dirigido a motociclistas. La capacitación se imparte cada dos sábados en el Gimnasio Municipal e incluye formación teórica y práctica sobre conducción defensiva, uso adecuado del equipo de protección, prevención de accidentes y cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

Finalmente, la Comisaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, respetar las normas viales y utilizar casco y equipo de protección, como parte de las acciones orientadas a prevenir accidentes.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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