Suspenden y clausuran bar Excalibur durante operativo en antros del centro de Saltillo
Autoridades inspeccionaron ocho establecimientos y emitieron sanciones y notificaciones por irregularidades en seguridad, permisos y ruido
Autoridades municipales realizaron un operativo nocturno de inspección en bares y cantinas de la zona centro de Saltillo para verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad, protección civil y funcionamiento de establecimientos.
En el recorrido participaron el director del Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, así como personal de Protección Civil, la Dirección de Alcoholes y Desarrollo Urbano, quienes revisaron un total de ocho negocios.
Como resultado de las inspecciones, el bar Excalibur fue el establecimiento con las mayores irregularidades detectadas, al recibir tres medidas administrativas: suspensión de actividades por parte de Protección Civil, clausura por la Dirección de Desarrollo Urbano y una notificación de Justicia Cívica debido a niveles excesivos de ruido.
Además, los establecimientos La Pre, Billar Eight Ball, Albaricci, Local, Lux, El Rincón del Bombón y La Movida fueron notificados por diversas faltas relacionadas con medidas de Protección Civil, licencias de funcionamiento, uso de suelo y contaminación auditiva.
El Gobierno Municipal informó que estos operativos continuarán de manera permanente con el propósito de prevenir riesgos, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y ofrecer espacios más seguros para quienes acuden a los antros de la ciudad.