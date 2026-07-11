Suspenden y clausuran bar Excalibur durante operativo en antros del centro de Saltillo

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Saltillo
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    Suspenden y clausuran bar Excalibur durante operativo en antros del centro de Saltillo
    Personal municipal inspeccionó ocho bares y cantinas de la Zona centro para verificar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y funcionamiento. CORTESÍA

Autoridades inspeccionaron ocho establecimientos y emitieron sanciones y notificaciones por irregularidades en seguridad, permisos y ruido

Autoridades municipales realizaron un operativo nocturno de inspección en bares y cantinas de la zona centro de Saltillo para verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad, protección civil y funcionamiento de establecimientos.

En el recorrido participaron el director del Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, así como personal de Protección Civil, la Dirección de Alcoholes y Desarrollo Urbano, quienes revisaron un total de ocho negocios.

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Como resultado de las inspecciones, el bar Excalibur fue el establecimiento con las mayores irregularidades detectadas, al recibir tres medidas administrativas: suspensión de actividades por parte de Protección Civil, clausura por la Dirección de Desarrollo Urbano y una notificación de Justicia Cívica debido a niveles excesivos de ruido.

$!Las autoridades municipales anunciaron que las revisiones continuarán de forma permanente en establecimientos de la ciudad.
Las autoridades municipales anunciaron que las revisiones continuarán de forma permanente en establecimientos de la ciudad. CORTESÍA

Además, los establecimientos La Pre, Billar Eight Ball, Albaricci, Local, Lux, El Rincón del Bombón y La Movida fueron notificados por diversas faltas relacionadas con medidas de Protección Civil, licencias de funcionamiento, uso de suelo y contaminación auditiva.

El Gobierno Municipal informó que estos operativos continuarán de manera permanente con el propósito de prevenir riesgos, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y ofrecer espacios más seguros para quienes acuden a los antros de la ciudad.

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