Suspenden y clausuran bar Excalibur durante operativo en antros del centro de Saltillo

Autoridades municipales realizaron un operativo nocturno de inspección en bares y cantinas de la zona centro de Saltillo para verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad, protección civil y funcionamiento de establecimientos.

En el recorrido participaron el director del Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, así como personal de Protección Civil, la Dirección de Alcoholes y Desarrollo Urbano, quienes revisaron un total de ocho negocios.