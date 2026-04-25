Aseguran tráiler con alcohol ilegal en ejido al sur de Saltillo; hay un detenido

La movilización fue encabezada por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, quienes implementaron labores de inspección y vigilancia sobre la carretera federal 54, donde lograron interceptar un tractocamión sospechoso.

Un importante cargamento de bebidas alcohólicas de presunta procedencia ilícita fue decomisado por autoridades federales en el ejido Las Colonias, al sur de Saltillo , operativo que además dejó como saldo la detención del chofer de la pesada unidad.

Según los primeros informes, la unidad de carga había salido del estado de Guanajuato y tenía como destino final la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo; sin embargo, durante una revisión preventiva, los agentes federales detectaron que en el interior de la caja seca eran transportadas diversas bebidas alcohólicas.

Al requerir al operador la documentación fiscal y de traslado que acreditara la legal posesión y movilización de la mercancía, éste no logró presentar los comprobantes correspondientes, situación que encendió las alertas entre las autoridades.

Derivado de ello, se llevó a cabo una inspección minuciosa, tras la cual se determinó el aseguramiento total del tractocamión, la caja de carga y la mercancía, al presumirse que el embarque ingresó o circulaba fuera del marco legal.

En el sitio también fue detenido el conductor de la unidad, un hombre originario del estado de Jalisco, quien quedó a disposición del Ministerio Público Federal para el inicio de las investigaciones y la definición de su situación jurídica en las próximas horas.