Saltillo: Raúl Vera llama a vivir la Nochebuena con compromiso hacia los más vulnerables

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, emitió un mensaje alusivo a la celebración de la Nochebuena, en el que enfatizó el significado y sentido de esta tradición católica.

“El nacimiento de Jesús en medio de nosotros debe llegarnos al corazón y hacernos más sensibles, para que seamos capaces de proteger y abrazar a las personas más desprotegidas de esta Tierra”.

Esta clase de personas “son pobres, migrantes, obreros con salarios miserables, mujeres violentadas y humilladas, privadas de la libertad, víctimas de crímenes de odio”.

En general, “todas las personas que están impedidas de múltiples maneras para ingresar a procesos de vida con dignidad” deben concientizar aún más al creyente en estas fechas.

“Desde todas estas hermanas y hermanos nuestros es desde donde debemos construir, rescatar y sanar a este mundo”, dijo.

Esto, “para que toda persona —subrayó— tenga el derecho a ser feliz y pueda disfrutar de los derechos más fundamentales”.

“Este es mi deseo para todas y todos ustedes en esta Navidad: que nuestro corazón cambie y nos haga mudar desde lo más profundo de nuestro ser, hasta el compromiso que tenemos de trabajar por una comunidad más justa y más verdadera”, expresó.

TIEMPO DE DIEZMAR

Tanto el obispo Hilario González como Raúl Vera coincidieron en invitar a los feligreses a participar en la “Campaña del Diezmo 2025-2026”, que en esta ocasión tiene como eslogan “Tu ofrenda: una bendición”.

Al hablar sobre este compromiso, el obispo Hilario González se dirigió a cada feligrés para recordarle que ha recibido “infinitas” bendiciones y que “la campaña del diezmo de este año te invita a compartir algo de esas bendiciones con los demás, con tu Iglesia”.

“Date cuenta de que tu diezmo ayuda a que la bendición de Dios se extienda a más personas: necesitados, pobres, enfermos, sacerdotes, niños, catequesis y ambientes rurales. Ojalá que te des cuenta de que tu bendición es también motivo de bendición para los demás”, concluyó.