Saltillo: Raúl Vera llama a vivir la Nochebuena con compromiso hacia los más vulnerables

Saltillo
/ 24 diciembre 2025
    Saltillo: Raúl Vera llama a vivir la Nochebuena con compromiso hacia los más vulnerables
    El obispo emérito Raúl Vera López emitió un mensaje con motivo de la Nochebuena, en el que exhortó a proteger y acompañar a las personas más desprotegidas. FOTO: CORTESÍA

El obispo emérito Raúl Vera López exhortó a los creyentes a vivir la Nochebuena con un compromiso activo hacia los sectores más vulnerables

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, emitió un mensaje alusivo a la celebración de la Nochebuena, en el que enfatizó el significado y sentido de esta tradición católica.

“El nacimiento de Jesús en medio de nosotros debe llegarnos al corazón y hacernos más sensibles, para que seamos capaces de proteger y abrazar a las personas más desprotegidas de esta Tierra”.

TE PUEDE INTERESAR: En su mensaje navideño, el Obispo de Saltillo llama a restaurar los lazos sociales y la paz

Esta clase de personas “son pobres, migrantes, obreros con salarios miserables, mujeres violentadas y humilladas, privadas de la libertad, víctimas de crímenes de odio”.

En general, “todas las personas que están impedidas de múltiples maneras para ingresar a procesos de vida con dignidad” deben concientizar aún más al creyente en estas fechas.

“Desde todas estas hermanas y hermanos nuestros es desde donde debemos construir, rescatar y sanar a este mundo”, dijo.

Esto, “para que toda persona —subrayó— tenga el derecho a ser feliz y pueda disfrutar de los derechos más fundamentales”.

“Este es mi deseo para todas y todos ustedes en esta Navidad: que nuestro corazón cambie y nos haga mudar desde lo más profundo de nuestro ser, hasta el compromiso que tenemos de trabajar por una comunidad más justa y más verdadera”, expresó.

TIEMPO DE DIEZMAR

Tanto el obispo Hilario González como Raúl Vera coincidieron en invitar a los feligreses a participar en la “Campaña del Diezmo 2025-2026”, que en esta ocasión tiene como eslogan “Tu ofrenda: una bendición”.

Al hablar sobre este compromiso, el obispo Hilario González se dirigió a cada feligrés para recordarle que ha recibido “infinitas” bendiciones y que “la campaña del diezmo de este año te invita a compartir algo de esas bendiciones con los demás, con tu Iglesia”.

“Date cuenta de que tu diezmo ayuda a que la bendición de Dios se extienda a más personas: necesitados, pobres, enfermos, sacerdotes, niños, catequesis y ambientes rurales. Ojalá que te des cuenta de que tu bendición es también motivo de bendición para los demás”, concluyó.

Temas


Navidad
Religión

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Iglesia Católica

David Guillén Patiño

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fuego se originó en matorral y pastizal, materiales altamente inflamables en esta temporada.

Advierte Municipio ‘riesgo latente’ de incendios en Saltillo

Paisanos utilizan Monclova como punto de descanso en su trayecto hacia el interior del país.

Paso de paisanos deja derrama de 30 millones en Monclova
El cierre de la frontera representa una prueba que exige unidad, fortaleza y liderazgo del sector.

Retraso en reapertura de frontera pone a prueba al sector ganadero de Coahuila: UGRC

La estación, que data del siglo XIX, deberá ser reubicada debido a las obras del tren de pasajeros Saltillo–Monterrey.

Saltillo: proponen que antigua estación La Encantada se use como base de trenes de carga
EU: Voracidad imperial

EU: Voracidad imperial
Se acerca el final

Se acerca el final
Las luces adornan los barcos en Riverplace Marina antes de un desfile navideño de barcos el viernes 12 de diciembre de 2025 en Portland, Oregón.

La guerra de la IA contra la Navidad
true

POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp