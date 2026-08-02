Saltillo reduce 56% la incidencia delictiva en 2026; refuerzan estrategia de seguridad

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    Saltillo reduce 56% la incidencia delictiva en 2026; refuerzan estrategia de seguridad
    Javier Díaz encabezó la reunión de seguridad en la que autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron resultados y reforzaron estrategias para mantener la tranquilidad en Saltillo. CORTESÍA

Autoridades municipales, estatales y federales acordaron reforzar operativos y acciones preventivas para mantener los indicadores de seguridad

En un nuevo encuentro de coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la mesa de seguridad en la que se evaluaron los resultados obtenidos durante el año y se definieron nuevas acciones para fortalecer la estrategia de prevención y vigilancia en el municipio.

Durante la sesión, el edil informó que la incidencia delictiva registra una reducción del 56.34 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, resultado que atribuyó al trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal, la administración estatal encabezada por Manolo Jiménez Salinas, las fuerzas federales y la participación de la ciudadanía.

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$!El alcalde reconoció a cuatro integrantes de la corporación policial por acciones destacadas en apoyo a la ciudadanía y por su trayectoria de servicio.
El alcalde reconoció a cuatro integrantes de la corporación policial por acciones destacadas en apoyo a la ciudadanía y por su trayectoria de servicio. CORTESÍA

Díaz González destacó que uno de los pilares del modelo de seguridad ha sido la colaboración de la población mediante los Comités Ciudadanos de Seguridad, cuyos grupos de WhatsApp ya superan los 135 mil integrantes, herramienta que ha permitido fortalecer la comunicación entre vecinos y autoridades para la atención oportuna de reportes.

El alcalde también resaltó que Saltillo obtuvo recientemente la certificación de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA), organismo de Estados Unidos que evalúa el desempeño de las corporaciones policiales mediante más de 150 indicadores internacionales, reconocimiento que respalda la calidad de los procesos operativos y administrativos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

$!Durante el encuentro se informó que la incidencia delictiva disminuyó 56.34% en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con autoridades municipales.
Durante el encuentro se informó que la incidencia delictiva disminuyó 56.34% en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con autoridades municipales. CORTESÍA

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que continuarán los operativos preventivos y de proximidad en colonias, barrios y ejidos del municipio, además de mantener activos los distintos agrupamientos policiales para fortalecer tanto las labores de prevención como la capacidad de respuesta ante emergencias.

Señaló que la estrategia de seguridad ciudadana seguirá enfocada en preservar la paz y la tranquilidad de la capital coahuilense mediante una coordinación permanente entre las diferentes instituciones involucradas.

$!La mesa de seguridad reunió a representantes de la Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y diversas instituciones para fortalecer la coordinación operativa.
La mesa de seguridad reunió a representantes de la Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y diversas instituciones para fortalecer la coordinación operativa. CORTESÍA

Como parte de la reunión, Javier Díaz entregó reconocimientos a los oficiales Esmeralda Moreno Lejona, Felipe Granados Hernández y Eliud Eduardo Zapata Vázquez, por intervenciones destacadas en beneficio de la población. Asimismo, distinguió a Ambrosio Barrios Sánchez por cumplir 40 años de servicio dentro de la corporación policial.

$!Durante la sesión se reconoció a cuatro elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana por su destacada labor y trayectoria en favor de la población.
Durante la sesión se reconoció a cuatro elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana por su destacada labor y trayectoria en favor de la población. CORTESÍA

En la mesa de seguridad participaron representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Policía Civil del Estado y autoridades municipales, quienes refrendaron el compromiso de mantener la coordinación institucional para preservar los niveles de seguridad en Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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